ALESSANDRIA – Rfi ha commissionato dei lavori di monitoraggio e rilievo geometrico-strutturale, per la verifica della vulnerabilità sismica, del sottopasso ferroviario tra via Maggioli e Piazza Mentana. Lunedì quindi nell’area interessata dalle indagini, sorgerà un cantiere per piazzare mezzi, attrezzature e strumentazione. Il traffico perciò, da lunedì, 25 febbraio a venerdì, primo marzo dalle 9 alle 17, verrà incanalato su una sola carreggiata e sarà regolato da semaforo.

Lunedì e martedì, negli stessi orari, pedoni e ciclisti potranno passare solo da via Maranzana in direzione via Maggioli. Sarà interdetto il percorso pedonale del sottopasso ferroviario, nel tratto compreso fra via della Maranzana fino a piazza Mentana.