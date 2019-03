ALESSANDRIA – Gli allievi dell’istituto “A.Volta” sono rientrati sabato 23 febbraio da una settimana di studio all’estero con destinazione Chester, un’accogliente cittadina fondata dai Romani nel nord dell’Inghilterra, non lontano da Liverpool e Manchester. Hanno soggiornato nelle case di alcune famiglie del luogo e frequentato la scuola English in Chester.

25 studenti e studentesse accompagnati dalle professoresse Campi Elisabetta e Guerci Maria Grazia hanno preso parte a uno dei progetti che stanno particolarmente a cuore all’istituto “A.Volta” : rendere la lingua inglese una vera e propria competenza trasversale, irrinunciabile per il successo formativo del giovane studente e del futuro lavoratore nel panorama italiano e internazionale.

Durante le lezioni intensive alla scuola English in Chester, frequentata da allievi provenienti da tutto il mondo, gli studenti hanno seguito percorsi adatti alla loro età e al loro livello di competenza. I corsi, basati sulla comprensione ed esecuzione di compiti di realtà (per mantenere un approccio il più possibile diretto e veicolare della seconda lingua e per sviluppare e consolidare le cosiddette “soft skills”) erano finalizzati anche allo sviluppo di competenze più specificatamente tecniche e scientifiche, in linea con la natura dell’Istituto Volta.

Questo percorso ha avvicinato i ragazzi al mondo del lavoro e si è concluso con la presentazione di progetti e idee innovative: come dei perfetti businessmen in miniatura, gli studenti hanno presentato la loro idea di impresa/start up finalizzata ad un eventuale ottenimento di fondi, ottenendo l’approvazione e gli elogi dei loro compagni, ma soprattutto dei docenti inglesi che li avevano seguiti e guidati nel percorso. Hanno partecipato anche a visite esterne, come il Grosvenor Museum di Chester dove è stata loro spiegata la gestione del museo e le varie mansioni dei È stata organizzata un’escursione di mezza giornata a Liverpool con visita al Maritime Museum e di un’intera giornata a Manchester con visita al MOSI: il Museo della Scienza e dell’Industria. Un percorso intensivo ed interessante che, oltre a far migliorare le competenze linguistiche acquisendo maggiore padronanza nella comunicazione orale, ha permesso agli studenti di partecipare ad una esperienza di vita a contatto dei parlanti nativi in contesto reale. Questo è essenziale per aiutarli ad acquisire la consapevolezza di quanto possa essere utile l’apprendimento di una lingua straniera.

Sarebbe bello aprire questa opportunità ad un numero sempre più elevato di allievi meritevoli, magari in futuro con il supporto di qualche sponsor, che ci aiuti a rendere i costi del progetto più competitivi e alla portata di tutti.

Obiettivo primario della scuola resta infatti quello di conseguire diplomati esperti non solo in campo tecnico – scientifico ma anche in lingua inglese, all’altezza degli standard europei, come richiesto dal tessuto industriale e accademico.

ABBANEO LORENZO 5AA

BIASIOLI FEDERICO MARIA 1B

BORROMEO LUCA 3AE

BRUSASCO STEFANO 3AA

CACCIABUE ALESSANDRO 4BI

CAMAGNA LUCA 4AL

CARCIONE LUCA 3AA

CATTO ANDREA 3BL

CAVANNA NICHOLAS ERMINIO MARCELLO 2A

COLUSSI LUDOVICO 3BL

FORMENTI GIULIO 3BL

FROSI DAVIDE 4AL

LASSANDRO GIUSEPPE 2BL

MARGHELLI ALESSIA 2E

MEUCCI MATTEO 3AE

MILANESE LUCREZIA 4AA

MONACO MATTIA 4BM

PERA CHRISTIAN 3AM

PIERRO STEFANO 4AA

SPINOGLIO PAOLA 5AA

VANDONE ALESSANDRO 3AE

VIBURNO CARLOTTA 3CL

VOLTA TOMMASO 4AE

ZANNI SARA 3AE

ZUNINO FEDERICO 4AE