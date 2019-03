PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Superato il Carnevale, anche oggi, sabato 9 marzo 2019, sono tanti gli appuntamenti che vi aspettano tra mercatini, performance teatrali e concerti mozzafiato.

La giornata inizia a Casale Monferrato. Dalle 9 alle 19 infatti, al Mercato Pavia, torna il mercatino dell’antiquariato. All’interno della struttura in stile liberty incastonata nel cuore della città, tra il Castello del Monferrato e la riva sud del Po, troverete oltre 300 banchi colmi di quadri, libri, oggetti d’arte e mobili. Pezzi pregiati e spesso introvabili che contribuiscono a impreziosire il mercatino, uno dei più grandi d’Italia e appuntamento imperdibile per curiosi e appassionati

Sempre parlando di mercatini, la città di Novi Ligure ne propone uno molto particolare: si tratta del mercatino dell’editoria locale e degli illustratori. Girando tra queste curiose bancarelle potrete scoprire alcune tra le più interessanti illustrazioni e molti libri del territorio.

Dalle 10 a Valenza un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di figurine. Fino alle 18, infatti, il “Panini Tour Up! 2019” sarà nella filiale Intesa Sanpaolo, in Corso Garibaldi 111-113. Potrete scambiare figurine, giocare e ricevere anche il timbro speciale “Album completato!”.

Alle 11.15 al Conservatorio di Alessandria, in via Parma 1, potrete accarezzare le note dei compositori più celebri grazie alla nuova stagione di “Incontri musicali”. Saranno gli allievi e le allieve del “Vivaldi” di Alessandria a esibirsi. Ingresso libero.

Alle 21, al Teatro Besostri di Mede, torna lo spettacolo della Gypsy Musical Academy dedicato ai migliori musical ambientati negli anni ’60, rigorosamente ballati, recitati e cantati interamente dal vivo dagli studenti professionali della sezione accademica di musical internazionale.

Colori sgargianti, coreografie ad effetto e grandi voci animano il “Musical On Broadway- Welcome to ’60“ della Gypsy Musical Academy di Torino, da 15 anni leader in Italia per la formazione nel settore del Musical internazionale e delle Performing Arts.

Sempre alle 21, al Teatro Municipale di Costigliole d’Asti, sarà in scena la Compagnia Teatrale Masaniello con la nuova commedia Napoletana “O’Scarfalietto”.

“O’ scarfalietto” (lo scaldaletto) è una delle commedie più divertenti di Eduardo Scarpetta. Scritta nel 1881, è ispirata all’opera francese “La Boulé” di Meilhac e Halévy.

Il personaggio centrale, Felice Sciosciammocca, è una maschera tra le maschere, che racchiude in sé le esigenze dell’autore di dare sfogo alla fantasia, coniugandola con la realtà quotidiana che esprime i caratteri fondamentali della commedia napoletana. Biglietti: intero € 12, ridotto € 10.



Il Teatro Sociale di Valenza celebra la Giornata internazionale della donna con l’evento speciale: “Oltre l’otto marzo”. In programma, dalle 21, due letture rigorosamente al femminile: “La donna che sbatteva nelle porte” e, a seguire, “I monologhi della vagina“. “La donna che sbatteva nelle porte” a cura della compagnia “Amori in corso” è il racconto di una storia d’amore carica di aspettative che sfocia in una spirale di violenza, portando con sé anche desideri di rivalsa.

In scena Maria Carciotto, Monica Lenti, Donatella Pizzo, Sara Pizzo, Paola Tabacchetti, Luciano Zanella, Mauro Zavattaro, con l’amichevole partecipazione di Pierfrancesco Manca.

A seguire, “I monologhi della vagina” della compagnia “Battiti all’unisono”,letture liberamente tratte dall’omonima, notissima e dissacrante opera di Eve Ensler.

Saranno in questo caso Angela Baccaro, Silvia Caldarulo, Anna Francavilla, Cristina Liva, Simona Marcora e Martina Yara Pasquali a far rivivere lo spirito dei “monologhi”, testo tradotto in 48 lingue e portato in scena con grande successo in 120 Paesi. Una raccolta di storie del nostro tempo con interviste a donne di ogni età, razza, classe sociale e religione, per ricordare quanto sia importante smettere di vergognarsi del proprio sesso e della propria sessualità.

Alle 21, al Teatro Civico di Gavi, la Compagnia “Teatro della Juta” presenta lo spettacolo la “Bisbetica Domata” di William Shakespeare, diretto da Luca Zilovich.

Siamo in un’Italia immaginaria del Seicento, una compagnia di guitti stralunati confusionari deve mettere in scena la loro versione della famosa commedia.

Nell’ambito della rassegna “Ad occhi aperti” organizzata per festeggiare i dieci anni dell’Associazione me.dea, Onlus contrastare la violenza sulle donne, il Cinema Teatro Macallè di Castelceriolo, a partire dalle 21, ospita il concerto della cantante americana Sydney Ellis feat Henry Carpaneto Quintet.

Alle 22 torna all’Isola Ritrovata uno degli esponenti più interessanti della canzone d’autore italiana: Peppe Fonte, per presentare il suo nuovo album, “Io non ci sono più”. Già calciatore nel Catanzaro ai tempi mitici di Massimo Palanca, avvocato nella vita reale e artista e paroliere nel sogno, Peppe Fonte è al suo terzo disco come cantautore. Peppe Fonte scrive canzoni da quando aveva quindici anni, complice l’incontro, ancora ragazzino, con Piero Ciampi e poi la frequentazione con il suo principale collaboratore, Pino Pavone, come lui calabrese e avvocato.

Sempre alle 22 i Blink Day arrivano al Mephisto nel primo e unico show italiano dedicato ai Blink-182 e Green Day. Uno spettacolo mai realizzato da una sola band, con canzoni riprodotte maniacalmente in ogni particolare, 100% dal vivo, senza basi o sequenze registrate.

Inoltre restano ancora visitabili alcune mostre in provincia di Alessandria:

A Tortona, nella sede della diocesi, potete visitare, dalle 15.30 alle 18.30, la mostra “I Boxilio una famiglia di pittori tortonesi tra ‘400 e ‘500”.

La bottega dei Boxilio, a conduzione familiare, fu attiva in un’area geografica di cerniera tra Piemonte e Lombardia dalla seconda metà del XV secolo agli inizi del successivo: in questa fiorente bottega operarono due fratelli, Manfredino e Beltramo, e nella stessa si formarono i loro rispettivi figli, Franceschino e Giovanni Quirico.

Il recente restauro della pala di proprietà della Parrocchia di San Martino a Carbonara Scrivia, esposta alla Veneria Reale per il progetto Restituzioni 2018, è stato lo spunto per l’ideazione di una piccola mostra temporanea nel Museo Diocesano di Tortona in cui sono presentate, insieme alla tavola di Carbonara, altre due opere di questa bottega, di norma non facilmente visibili, l’una di proprietà della Provincia di Alessandria e l’altra dell’Ospedale Civile di Vigevano.

Fuori dalla provincia di Alessandria, in particolare a Torino e Milano, vi aspettano numerose mostre tra cui:

Il Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano organizza la mostra “Leonardo da Vinci Parade”, un affascinante percorso tra arte e scienza che espone in una spettacolare parata le collezioni storiche del museo: i modelli leonardeschi realizzati negli anni Cinquanta sulla base dei disegni originali di Leonardo e un gruppo di affreschi di maestri lombardi del Cinquecento concessi in deposito dalla Pinacoteca di Brera nel 1952.