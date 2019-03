CASALE MONFERRATO & TICINETO PO – Nel corso del mese di marzo, le Stazioni dei Carabinieri di Casale Monferrato e Ticineto Po hanno visto insediarsi due nuovi comandanti di Stazione. Il comando della Stazione Carabinieri di Casale Monferrato è stato assunto dal maresciallo maggiore Riccardo De Nomi. Il sottufficiale 50enne, nato in Svizzera ma di origini venete, si è arruolato nell’Arma nel 1988 come Carabiniere. Nel 1999 ha frequentato la Scuola Sottufficiali di Vicenza divenendo maresciallo. Per 10 anni ha svolto l’incarico di vice comandante della Stazione Carabinieri di Casale Monferrato. Da gennaio 2011 a marzo 2019 ha retto il comando della Stazione Carabinieri di Ticineto Po. Gli sono state anche conferite le medaglie d’argento e d’oro per anzianità di servizio, inoltre è stato insignito di due medaglie dal ministero della Difesa e dal ministero dell’Interno per eventi correlati a calamità naturali e della medaglia d’argento DSA Tedesca per meriti sportivi.

Il Comando della Stazione dei Carabinieri di Ticineto Po è stato assunto dal maresciallo ordinario Antonio Narcisi, 48 anni nato in Lombardia ma di origini pugliesi. Narcisi si è arruolato nell’Arma nel 1990 come Carabiniere. Ha inizialmente prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Crescentino (VC) e poi presso il NOR di Casale Monferrato. Nel 1998 è diventato Vice Brigadiere e nel 2012 maresciallo, rivestendo la carica di vice comandante della Stazione Carabinieri di Balzola dal 2013 fino al marzo del 2019. Gli sono state anche conferite le medaglie d’argento e d’oro per anzianità di servizio, inoltre è stato insignito di due medaglie dal ministero della Difesa e dal ministero dell’Interno per eventi correlati a calamità naturali e della medaglia di bronzo DSA Tedesca per meriti sportivi.