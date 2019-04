PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Tanti gli appuntamenti in programma questa domenica in provincia di Alessandria.

Preparate le pupille gustative perché in viale della Repubblica, ad Alessandria, è tornata “Platea Cibis”.

Potrete gustare i prodotti tipici piemontesi come gli agnolotti e il salamino di Mandrogne ma anche specialità siciliane come “pane ca meusa”, arancini e cannoli. Dalla Liguria arriveranno la tipica focaccia genovese, le trofie al pesto e il pesce fritto, dalla Puglia le bombette. Il Lazio tenterà la città con porchetta e primi piatti romani, l’Abruzzo con arrosticini di pecora e fritti misti, la Sardegna con “malloreddus e seadas” e le Marche con Scottona Marchigiana.

Ma non ci sarà solo la cucina italiana, arrivano infatti ad Alessandria la Spagna con Paella e Sangria, il Belgio con birre artigianali, gli Stati Uniti con hamburger di angus e pulled pork e l’Olanda con patata wist e chips.

In piazza Garibaldi si terrà il “Raduno di primavera” di auto e moto d’epoca. I mezzi si ritroveranno in piazza dalle 8.30 del mattino per le iscrizioni e alle 10.30 partiranno poi per un tour nel Monferrato casalese.

Sempre ad Alessandria, dalle 8 alle 19, alla Casa di Quartiere, in Via Verona 116, torna il Mercato di Vicinato. Saranno tantissimi gli oggetti in vendita. Si potranno trovare vestiti, oggetti d’arredamento, elettrodomestici, giocattoli per bambini e opere d’arte che provengono dalle case degli alessandrini. Ancora una volta, il Mercato di Vicinato sarà un’occasione per curiosare tra le bancarelle, acquistare un oggetto da collezione o semplicemente un prodotto interessante.

Anche ad Acqui Terme si mangia in piazza. Dalle 10 alle 24 l’Associazione Italiana Cuochi Itineranti organizza il Festival del cibo da strada in Corso Dante e Piazza Italia.

Come di tradizione, la Pro Loco di Castelletto D’Orba organizza la Festa delle Lasagne al Palazzetto dello Sport – località Castelletto d’Orba. Sia a pranzo che a cena assaggerete diverse varianti di lasagne, accompagnate dai vini di produttori locali. Dopo cena saranno i Mamborico con Dj Ferretti a farvi ballare.

In Val Cerrina prosegue il Gran Trekking del Monferrato dei Castelli bruciati. L’iniziativa prevede un percorso in 4 tappe con partenza ed arrivo nella frazione Valle di Cerrina, camminando lungo strade sterrate e asfaltate a bassa percorrenza, sfiorando a nord la ciclabile Vento ed a sud lo storico percorso della Superga-Crea.

La manifestazione ha lo scopo di far conoscere un territorio ricco di bellezze naturali ed artistiche nel basso Monferrato, lungo sentieri naturalistici, storici, culturali e devozionali dove si incontrano 35 chiese, 8 castelli e innumerevoli panorami incantati. Un paesaggio vitivinicolo riconosciuto recentemente patrimonio mondiale dall’Unesco.

La giornata di oggi prevede il percorso Rocchetta – Cerrina Valle di 25 km, con pausa pranzo a Garoppi al km. 13.5.

Il ritrovo è alle 8 al punto di partenza per le iscrizioni. Il costo di ogni tappa è di € 10, e di 30€ per l’intero percorso con l’assicurazione compresa.

Restando in Val Cerrina, è possibile cavalcare lungo l’itinerario escursionistico ad anello che attraversa 11 comuni del Monferrato casalese: Odalengo Grande, Camino, Castelletto Merli, Cerrina Monferrato, Coniolo, Gabiano, Mombello Monferrato, Moncestino, Pontestura, Solonghello e Villamiroglio. La Gran Cavalcata nel “Monferrato dei Castelli Bruciati”, organizzata “Occhio con Occhio” e “Cà Horse”, prevede 3 tappe con partenza ed arrivo a Gabiano. Oggi si cavalcherà da Odalengo Grande a Gabiano per 22 km, con pausa pranzo a Moncestino al km. 12.5.

A Pontestura si preannuncia ricco il programma della Fiera della torta di castagne De.Co con inizio alle 10 davanti al Municipio per la visita guidata del borgo antico e della chiesa di Sant’Agata, per proseguire, durante la giornata, con bancarelle di prodotti enogastronomici, esposizione di artigiani e artisti locali, mercatino dell’usato, laboratori per bambini e musei, aperti dalle 10 alle 18.

Ritorna la sagra dei Subrich a Masio, giunta alla 15^ edizione. Per tutta la giornata ci saranno le bancarelle per le vie del centro, a partire dalle 12 si potrà pranzare con affettati, lingua e bagnetto, tomino al miele, agnolotti, gli immancabili subrich, dolci e le pizze e farinate di Fabrizio.

Dopo pranzo sarà la musica a fare da cornice alla giornata con tanti gruppi di diversi generi musicali.

A Pecetto di Valenza ritorna il “Festival delle orchidee selvatiche”.

La giornata inizia alle 9.30, nel parcheggio degli impianti sportivi, dove è fissato il ritrovo per la passeggiata ad anello sul Bric Montariolo, della durata di circa 2 ore (consigliate scarpe da trekking). Ogni 15 minuti verrà organizzata la partenza di un gruppo accompagnato da una guida esperta.

Alle 13 è previsto il pranzo a cura dell’associazione La Fenice presso il Centro Culturale Comunale “Giuseppe Borsalino”



Continua ad Alba la rassegna enogastronomica “Vinum”.

I grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato e le migliori bottiglie dal resto d’Italia saranno protagonisti lungo le vie del centro storico di Alba che, per l’occasione, si trasformerà nella più grande enoteca a cielo aperto d’Italia. Dalle 10.30 alle 20 nei banchi di assaggio nel centro storico della città delle cento torri si potranno degustare i vini sotto la guida degli esperti sommelier AIS – Associazione Italiana Sommelier della Regione Piemonte.

Le degustazioni, con circa 800 etichette di oltre 400 produttori, sono accessibili attraverso l’acquisto di un carnet e presentate in abbinamentoideale allo Street Food ëd Langa, cibo di strada di eccellente carattere e qualità. 10 punti ristoro dislocati nel centro cittadino offriranno oltre 50 ricette preparate utilizzando i principali presidi territoriali: dal peperone IGP ai formaggi DOP del Piemonte passando per la carne fassona piemontese e le nocciole IGP fino alla Pera Madernassa di Guarene e del Roero.

Continuano gli appuntamenti alla trattoria Cappelverde di Alessandria, questa serà con “American Stories”, un progetto nato dall’idea dello scrittore Mauro Fornaro, del musicista Cristian Secco e della blogger Sara Bao con l’intento di diffondere la musica, letteratura e cultura degli Stati Uniti. American Stories è un viaggio virtuale attraverso gli USA, con storyline che evolve di volta in volta basandosi sui racconti di Mauro Fornaro, sulle canzoni di Cristian Secco e sulla cultura americana, letteraria e musicale, studiata da Sara Bao.

Una serata tra musica, racconti e aneddoti per promuovere sound e letteratura americana tra storie del Sud degli Stati Uniti, folk music, banditi e musicisti che hanno venduto l’anima al diavolo.

Il Cinema Macallè di Castelceriolo, in via Marsala 1/A, propone, alle 18.30, il film “Cyrano Mon Amour”. La pellicola di Alexis Michalik racconta la storia in versione romanzata del drammaturgo Edmond Rostand e delle vicende che ispirarono il suo capolavoro immortale, il Cyrano de Bergerac, il testo più recitato della storia del teatro francese.



A Casale Monferrato, nella Manica Lunga del Castello, si potrà ammirare la mostra organizzata da Art Moleto “Fragile Nature”.

La natura, la sua delicatezza e fragilità è il filo conduttore della ricerca degli artisti che propongono al pubblico opere recenti che possano fare riflettere sulla salvaguardia dell’ambiente naturale, il cambiamento climatico. La mostra sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Ancora per tutto il mese di aprile, alle Sale d’Arte di Alessandria, sarà possibile ammirare le mostre “Pellizza da Volpedo” e “Tre Donne” e, viste le numerose richieste, è stata ulteriormente prorogata l’esposizione della tela “L’annegato” e di uno dei disegni preparatori per il quadro più famoso di Pellizza da Volpedo: “Fiumana”.

Rimarranno esposti alle Sale d’Arte anche i tre mosaici contemporanei della giovane artista Lady Be, dedicati a tre figure femminili diventate icone del Novecento, Frida Kahlo, Rita Levi Montalcini e Marilyn Monroe.



Restando ad Alessandria, il Gabinetto delle Stampe Antiche e Moderne di Palazzo Cuttica ospita la mostra “Paesaggi d’autore”, dalle 16 alle 19.

L’esposizione raccoglie opere di Pietro Villa, Guido Botta, Franco Sassi e Cino Bozzetti in cui è rappresentato il paesaggio piemontese, in particolar modo del Monferrato e della Città di Alessandria, con la tecnica dell’acquaforte.