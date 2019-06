ALESSANDRIA – C’è una bella iniziativa in Lombardia che prevede il recupero dei prodotti non consumati delle mense scolastiche. Il cibo non consumato viene offerto ai residenti negli alloggi popolari da alcuni volontari.è partita con una sperimentazione che coinvolge i comitati inquilini dei caseggiati di via Saint-Bon, via Zoagli-Cittadini e di via Cogne, tutti nella zona nord e nord ovest della città, fra Quarto Oggiaro, Roserio e Forze Armate.

Una iniziativa giudicata eccellente dall’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alessandria, Pier Vittorio Ciccaglioni al quale abbiamo girato lo spunto. “Vorremmo far ripartire il progetto del portierato sociale, iniziato alcuni anni fa ma poi non decollato. L’idea della Lombardia ci piace e potremmo portarlo in regione per svilupparlo – ha raccontato a Radio Gold”.