ALESSANDRIA – Torna in versione estiva la rassegna “Borgo del Teatro – collezione estate – autunno”. Il titolo rimanda ad una sfilata ed è l’ideale prosecuzione della fortunata stagione invernale che ha fatto del Chiostro di Santa Maria di Castello il centro di Borgo Rovereto, delle sue realtà associazionistiche e imprenditoriali. La stagione estiva è parte del progetto Borgo del Teatro, ideato dall’Associazione BlogAL con il contributo della Fondazione SociAL, in collaborazione con La Compagnia Gli Illegali e il Chiostro Hostel and Hotel. Da giugno a settembre cinque spettacoli nel Chiostro di Santa Maria di Castello con compagnie del territorio e altre ospiti tutte da scoprire, in serate sotto le stelle tra le arcate medievali.

Come nella precedente rassegna che ha mostrato la collezione invernale, anche in questo caso sarà tutto il quartiere a sfilare insieme agli spettacoli proposti. L’adesione di tutto il territorio al progetto è evidente nelle tante convenzioni di locali di Borgo Rovereto (Il Borgo Birreria, il Moscardo, Mezzo Litro, OrtoZero Café), che offriranno sconti agli spettatori della rassegna. Sempre in una dimensione comunitaria che integra cultura e territorio, ogni sera alle 20.30 prima degli spettacoli, Fuga di Sapori e SocialWood organizzeranno dei piccoli “Momenti di Evasione” con una degustazione dei prodotti di economia carceraria e la “Sbirra” di Fuga di Sapori.

Il primo appuntamento sarà sabato 22 giugno. l’Associazione Centro Down Alessandria presenta lo spettacolo “Dentro le emozioni!”, risultato del Laboratorio del battito diretto da Sergio Cherubin e del Laboratorio di teatro diretto da Laura Marchegiani di Teatrodistinto. Il primo laboratorio ha lavorato sul coinvolgimento emotivo attraverso il suono dei tamburi e l’approccio teatrale, mentre il il secondo ha giocato sull’improvvisazione. I partecipanti sono partiti da temi e suggestioni, senza paura, per dar vita a momenti di teatro autentici perché autenticamente loro, capaci di vivere la presenza del pubblico come punto di forza e occasione per far conoscere una parte importante di sé.

Tre repliche, il 27, 28 e 29 luglio per “Alessandria 61”, la nuovissima produzione de Gli Illegali. Dieci anni fa Gli Illegali mettevano in scena “Alessandria ’44”, di Massimo Brioschi, una storia dagli spunti reali e ben documentati, ambientata in un periodo tragico; oggi lo stesso Brioschi parte dal medesimo intento di vedere la nostra città in vari periodi della storia. “Nel ’61 eravamo in pieno boom economico”, dice Luigi Di Carluccio de Gli Illegali, “un momento di intraprendenza di pensiero, di incoscienza e di coraggio, in cui si respirava la possibilità di poter fare tutto, che oggi non c’è più”. Il protagonista è un meccanico che si inventa l’impresa folle di diventare imprenditore edile. L’idea è improbabile e fallisce di fronte a mille difficoltà (alcune sembrano identiche a quelle odierne, come condizione femminile, immigrazione…), ma ciò che emerge è la scintilla di speranza e ottimismo che contraddistingue l’epoca. In scena Beniamino Ariotti, Alberto Barolo, Antonio Coccimiglio, Luigi Mariano Di Carluccio, Monica Lombardi, Deborah Pinelli, Roberta Ponticello, Elisabetta Puppo, Marco Triches.

Venerdì 19 luglio la compagnia Carnevale di Milano presenterà “Il bradipo e la carpa”, tratto da “Due Eroi in Panchina” di Roberto Quartarone con Antonio Carnevale, anche regista, e Riccardo Stincone. E’ una storia di eroismo e di amicizia tra due allenatori ungheresi in Italia durante il periodo nazista. I due protagonisti, la cui spiccata diversità fisica è di per sé ilare, si trovano coinvolti nella storia mondiale, in una vicenda che passa dal registro comico a quello tragico.

Borgo del Teatro riprende Sabato 14 settembre con i Sognattori in “Cumuli neri portano pioggia”, tratto dal romanzo “La colpa di una madre” di Maria Adele Garavaglia”, con Mariarosa Franchini. Il monologo è accompagnato dal quartetto classico formato da Giacomo Zamponi (violino), Gianni Uda (chitarra), Daniele Mennella (chitarra), Lorenzo Scendrate (contrabbasso). In scena la storia, documentata dagli atti del processo, di Giovannina di Vespolate, una donna del 1400 accusata di infanticidio. Giovannina racconta la sua storia di maternità e soprattutto di povertà, dove il dramma si intreccia alla commedia, il bene si confonde con il male, il vero rimane un’ambizione.

Chiude la stagione, sabato 28 settembre, “Wicked game” dei Cani da Compagnia, spettacolo scritto da Paolo Scepi, in scena con Fulvio Ferrari, Stefano G. Lardone, Giovanni Pesce, Roberta Ponticello, Elisabetta Puppo. Alla base del testo un patto con il diavolo, non tanto di faustiana memoria, ma inteso come il male che diventa parte della vita e addirittura gioco malvagio. Il barista/protagonista del testo, inizialmente in difficoltà economiche, incontra un personaggio sinistro, appartenente a un’organizzazione criminale, che gli propone un patto che cambia la sua vita. “L’intento è mettere in scena il male”, spiega l’autore, “fino a che punto si possa voltare la faccia di fronte ad esso e fino a che punto sia addirittura divertente farlo”. Qui la recensione

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno nella Sala dell’Affresco del Chiostro di Santa Maria di Castello.

L’inizio degli spettacoli è alle ore 21.30 e il costo di ogni singolo spettacolo è di 8€, ridotto 7€ (sono tante le riduzioni, tra cui la più ecologica è per chi arriva al chiostro in bici, perché gli organizzatori sono sensibili alla qualità dell’aria che respiriamo).

Per informazioni (anche sulle riduzioni e convenzioni) e prenotazioni

On line:www.illegali.it/prenota

Telefono: 3351340361

Email:[email protected]

Pagina Facebook:glillegali