AGGIORNAMENTO ORE 15.33 – Purtroppo non ce l’ha fatta il bambino precipitato questo giovedì mattina dal sesto piano di una palazzina in via dei Mille a Novi Ligure. Nonostante i disperati tentativi del 118 e dei medici dell’Ospedale di Novi Ligure, non è stato possibile fare nulla per salvare il bambino di 8 anni. L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei Carabinieri di Novi Ligure. In base alle prime ricostruzioni, il bambino, che sembra fosse affetto da autismo, questa mattina era in casa con la madre. Uscito sul balcone, forse per giocare, si sarebbe sporto troppo ed è precipitato al suolo. Un volo terribile, a cui hanno assistito diversi passanti che, sconvolti, hanno immediatamente chiesto soccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione sul posto e gli ulteriori sforzi dei medici in Ospedale il cuore del bambino non ha ripreso a battere.

AGGIORNAMENTO ORE 13.10 – Il bambino è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere precipitato dalla finestra dell’alloggio al sesto piano.

NOVI LIGURE – I medici del 118 sono accorsi questa mattina, verso le 11.30, a Novi Ligure, per soccorrere un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di un appartamento al sesto piano, in via dei Mille. Il piccolo è in gravi condizioni.

I Carabinieri sono sul posto per capire cosa sia accaduto. Seguiranno aggiornamenti.