ALESSANDRIA – Il caldo non spaventa gli Allievi Agenti del 204° Corso di formazione della Scuola di Polizia di Alessandria che questo venerdì 28 giugno saranno schierati in piazza della Libertà per la cerimonia del Giuramento. In tutto 185 futuri poliziotti questa mattina urleranno al cielo “Lo giuro” davanti al Dirigente Michele Mollo e ai docenti della Cardile, alle Autorità dell’Alessandrino e, ovviamente, davanti agli emozionati famigliari che sono arrivati da tutta Italia, per assistere al Giuramento.

Una “famiglia” di circa 1500 persone che il capoluogo ha accolto con eventi e iniziative che hanno animato già la serata di giovedì e che proseguiranno anche oggi a partire dal rinfresco che sarà offerto a tutti i presenti al Giuramento, al via dalle 10 del mattino.

A presenziare alla cerimonia ci sarà il Direttore della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, il Dirigente Generale Francesco Messina.

Tra i 185 futuri poliziotti che giureranno questa mattina 137 sono uomini e 48 donne, con una età media di 27 anni. Tra le regioni più rappresentate spicca la Sicilia con 96 allievi, poi la Calabria con 26 allievi e la Sardegna, con 18 allievi.