TORTONA – Sono state arrestate anche Vasilica Dinca, 49 anni, residente in una casa del centro storico di Tortona, e la figlia Viorica Cristina Baldean, 25 anni. Entrambe sono ritenute parte di un’organizzazione criminale formata da cittadini rumeni, specializzata in furti di capi d’abbigliamento di lusso e smartphone. L’operazione, condotta dai Carabinieri di Tortona, di Sale e di Castelnuovo Scrivia, coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Alessandria, Fabrizio Alessandria, aveva infatti portato all’individuazione e alla disarticolazione di quella che il Tribunale del Riesame di Torino aveva definito una vera e propria strutturata organizzazione transnazionale, con basi logistiche a Tortona e Castelnuovo Scrivia, dedita alla commissione di furti e rapine in Outlet e centri commerciali di Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Svizzera.

Proprio il Tribunale del Riesame ha riformato l’ordinanza del Gip alessandrino disponendo l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per Vasilica Dinca e Viorica Cristina Baldean, un provvedimento però sospeso dopo il ricorso della difesa alla Suprema Corte di Cassazione.

I Carabinieri per scongiurare un’eventuale fuga hanno comunque attivato una stretta vigilanza e, in attesa della pronuncia della Cassazione, che ha poi respinto l’impugnazione della difesa, le due donne sono state arrestate a un’ora dalla formalizzazione dell’ordine di carcerazione.