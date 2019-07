PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sabato condito di sfumature spaziali quello di oggi, 20 luglio 2019. In occasione dei 50 anni dell’allunaggio, il nostro territorio vi offre infatti mille possibilità. Non mancano ovviamente le sagre, gli spettacoli e tanti altri eventi all’aria aperta.

Sono andati a ruba i posti per la cena “Ve’stiti Valenza”, in programma questa sera in piazza del Duomo. Chi non potrà gustare i piatti tipici del territorio preparati dalla Pro Loco potrà comunque divertirsi con la musica di Dj Dario Pelly, di “Sasà Mambo” e di altri artisti della canzone locale. E ricordatevi di indossare i colori di Valenza, il rosso e il blu.

In occasione dei 50 anni dell’allunaggio sono molti gli eventi in in provincia. Noi vi consigliamo ad Alessandria la “Festa Spaziale”organizzata dalla Vineria Mezzo Litro e dall’Irish Pub di Via Mazzini, per ricordare il piccolo passo dell’uomo più importante della storia. Entrambi i locali prepareranno un aperitivo e una cena spaziale. Per l’occasione sarà spilata la birra KUHBACHER APOLLO 11 insieme alla rossa GAnter e molte altre, tra cui l’immancabile Guinnes. Dopo cena si balla con Dj Evandro De Silvestri, il tutto accompagnato da un buon brindisi.

Non dimenticate di vestirvi da veri astronauti o da esploratori della galassia, per rendere la notte ancora più spaziale.

Sono tante anche le conferenze e e gli incontri per osservare il cielo organizzati per celebrare l’impresa di Neil Armstrong in provincia di Alessandria e non solo.

Non esiste sabato sera estivo che non combaci alla perfezione con le sagre. A proposito, avete già visto la puntata di “Andar Per Sagre” di oggi su RadioGold Tv (canale 654 DT)? Va onda anche sulle frequenze di RadioGold (88.8 e 89.1) alle 07.20, 12.20, 17.20 e 19.20, ed è sempre a vostra disposizione sugli smart speaker Google Home e Amazon Alexa.

Intanto noi vi segnaliamo a Frugarolo, in piazza J.F. Kenedy la quinta edizione del Fiarö Beer Festival. Ad aspettarvi un menù ricco di hamburger e di altri piatti, come lo stinco della Zoncaiella e l’Engel Chichen. Ovviamente le vere protagoniste della serata saranno le birre pluripremiate artigianali tedesche “ENGEL” in 4 versioni e gradazioni.

A Rovereto di Gavi continua la 31° sagra del raviolo e dello spiedino. Alle 19, aprirà il ristorante al coperto nell’area attrezzata del campo sportivo di Rovereto Pessenti dove verranno serviti i tradizionali ravioli di Rovereto, carne cucinata alla brace da accompagnare con buon bicchiere di vino Cortese di Gavi. Dopo cena si balla.

Gavazzana ospita la sagra del pesce e del cortese nel Belvedere San Martino. Il piatto forte è il fritto misto, ma le migliaia di persone che ogni anno vengono a mangiare qui hanno sempre una vasta scelta.

Volpedo apre le porte ai visitatori per iniziare a prepararsi all’annuale festa delle Pesche. Anche questa sera musica live.

Al Parco Marengo di Alessandria, approda la la nona edizione della “Sagra della pasta fresca” dove potrete trovare antipasti, numerosissimi primi, sfiziosi secondi oltre ad agnolotti, rabaton, salamini e tanto altro. L’ingresso è libero con posti al coperto e servizi al tavolo.

Acqui Terme si veste a festa e addobba Corso Bagni con tanta musica, animazione e divertimento in “Corso Bagni in Festa”. L’appuntamento è per grandi e piccini che potranno vivere un weekend all’aria aperta senza dover lasciare la loro città.

In avvicinamento alla 50° edizione del palio degli asini proseguono le feste dei borghi. Oggi è la volta di Borgo Brina che, con la collaborazione della Pro Loco Cocconato, organizza la “Red Night” in piazza Rita Cavallito dalle 19,30 con il “menu della Brina” (gnocco fritto, salumi, patatine fritte, bruschetta, vini Bava e dolce) cocktail e musica.

Questa sera Castel Rocchese si illumina con “Castel Rocchesse in Lume”, una passeggiata enogastronomica. I partecipanti assaporeranno i vini e le specialità culinarie di Castel Rocchese immersi nell’emozionante atmosfera notturna. Gli stand di degustazione, i cosiddetti lumi, saranno disseminati lungo la passeggiata e saranno presenziati dalle varie aziende vinicole del territorio. Ad accompagnare i vini ed i piatti tipici saranno presenti musicisti dal vivo. L’evento terminerà all’alba.

Anche questa sera a Casale Monferrato prosegue “Energica on the river” con la passeggiata del Lungo Po illuminata da un meraviglioso caleidoscopio di luci e colori. Alle 20 potrete gustare fino alle 00.30 l’apericena organizzato dal My Bar àn sal Po. Sarà anche presente anche lo stand per la vendita di gelati.

Inoltre, per tutta la giornata, passeggiando per il centro storico della città, scoprirete i gusti e i sapori del territorio grazie al mercatino biologico di frutta e verdura, accompagnato da quello del pane artigianale.

Continua il festival teatrale “Il borgo delle storie”, sotto la direzione artistica di Emanuele Arrigazzi e Allegra de Mandato. Nella giornata di oggi è la città di Garbagna ad essere animata, a partire dalle 17.30, con spettacoli, mostre e presentazioni. Ad esempio, alle 21.45, viene messo in scena “Cabaret Sacco e Vanzetti” di Gianpiero Alighiero Borgia.

Ultimo appuntamento della rassegna “Notte in musica” a Quattordio. Nel Giardino dell’Esedra, a Palazzo Sanfront, dalle 21 si esibirà uno dei più importanti cori gospel della scena italiana: i Free Voices Gospel Choir. Durante la serata, realizzata con il patrocinio dell’Aido, verranno raccolti fondi da destinare proprio all’associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Ingresso libero fino a esaurimenti posti. Gli spettacoli si svolgeranno anche in caso di maltempo.

Ritorna al Teatro Verdi di Acqui, con la sua 36° edizione, il Festival Internazionale di danza “Acqui in Palcoscenico”, con la supervisione di Loredana Furno. Alle 21.30 verrà messo in scena “La leggenda del pianista sull’Oceano”. Tratto da «Novecento» di Alessandro Baricco ma con lo stesso titolo del film diretto da Giuseppe Tornatore, «La leggenda del pianista sull’Oceano» è il primo spettacolo di una fortunata trilogia che ha visto la luce nell’estate del 2016 sull’Isola delle Chiatte, all’interno del Porto Antico di Genova.