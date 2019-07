ALESSANDRIA – C’è un nuovo colorato tocco d’artista all’ingresso del canile sanitario di Alessandria. Accanto a uno dei due murales realizzati lo scorso anno sui cancelli della struttura in viale Teresa Michel 46 da due giovani artisti casalesi, Alberto Pugliese e Filippo Zogno, sono state sistemate anche cinque “matite giganti” di Aldo Divano.

I volontari dell’Ata, l’Associazione Tutela Animali che ad Alessandria si occupa anche degli ospiti del rifugio Cascina Rosa e del gattile sanitario, hanno deciso di contattare “l’artista delle matite” per rendere l’ingresso del canile “ancora più accattivante”. L’idea, ha raccontato Silvano, uno dei volontari dell’Ata, è subito piaciuta all’artista.

Già colorato l’ingresso del centro sportivo Borsalino con una maxi sdraio gialla e bianca e creata una panchina con tutte le sfumature dell’arcobaleno, sistemata poi vicino al bianco ponte Meier, Aldo Divano questa estate ha regalato anche cinque delle sue matite giganti al canile sanitario di Alessandria. Così come i due murales realizzati per i 30 anni dell’Ata, anche le creazioni di Aldo Divano vogliono invogliare sempre più persone a visitare il canile.

Al di là dei cancelli in viale Teresa Michel ci sono al momento una trentina di cani, a cui si aggiungono gli oltre 120 ospiti del rifugio Cascina Rosa. “I cani sono tutti buonissimi”, ha assicurato Silvano, ma non è facile trovare una nuova famiglia a tutti. Anche quando, “con tanta fatica”, i volontari trovano il padrone “perfetto” i box non restano liberi a lungo. Solo martedì, ha raccontato Silvano, sono stati recuperati e portati al canile sanitario quattro nuovi cani.

Nessuno dei quattro animali ha il microchip e questo rende più complicato risalire ai padroni. L’Ata ha già pubblicato sulla pagina Facebook del canile sanitario di Alessandria la foto del cane trovato in Corso Acqui e delle due femmine e del maschio che vagavano soli lungo una strada di Quargnento.

La speranza è che i quattro animali possano tornare presto a casa o che qualcuno decida di aprire la porta della sua casa ai nuovi arrivi e a tutti gli altri cani, e gatti, in attesa di una famiglia.

Le porte del canile sanitario in viale Teresa Michel, oggi abbellite anche dalle “matite giganti d’artista”, sono aperte tutte le mattine da lunedì a domenica dalle 11 alle 12 e il giovedì anche dalle 18 alle 20.

Tutti sono i benvenuti anche per dare una mano ai volontari, ad esempio per accompagnare i cani a fare una passeggiata. Chi ama gli animali ma non può portarli a casa può sempre sostenere gli ospiti del canile sanitario, di Cascina Rosa o del gattile anche con l’adozione a distanza.