ALESSANDRIA – Un “Inno alla Vita” per soddisfare Corpo, Anima e Spirito. Torna ad Aperto per Cultura, giunto alla quarta edizione, in un ricchissimo calendario di appuntamenti in programma venerdì 6 settembre ad Alessandria. Il centro sarà animato da circa 50 punti all’insegna dell’arte, con spettacoli teatrali e performance di cinema, danza e benessere. Quasi 50 anche gli stand enogastronomici allestiti da più di 60 attività, numeri che certificano una crescita consolidata negli anni di una manifestazione che vuole promuovere una nuova visione di Alessandria. Tutto sarà fruibile gratuitamente.

Il programma completo

“Una città che dimostra sempre di più la sua capacità creativa” ha sottolineato il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco “non posso che congratularmi quando la città fa bella figura”.

Aperto per Cultura, organizzata da Ascom Confcommercio, è nata nel 2016 per valorizzare le vetrine dei negozi sfitti facendoli diventare veri e propri palcoscenici per spettacoli inediti. Questa manifestazione è poi diventata un vero e proprio format, all’insegna della rigenerazione urbana, riproposto anche fuori provincia.

Anche la cultura enogastronomica diventa protagonista: le vie e le piazze del centro storico, con allestimenti unici e scenografici, diventano eleganti buffet a cielo aperto, tra cui muoversi per degustare i sapori che i ristoratori sapranno creare, con la possibilità per ciascuno di costruire il proprio percorso.

Alle eccellenze culturali ed enogastronomiche si uniscono le eccellenze imprenditoriali del territorio, che contribuiscono alla costruzione dell’evento ispirando e sostenendo spettacoli teatrali, offrendo contributi importanti agli allestimenti oppure servizi di supporto alla manifestazione.

Il taglio del nastro avrà luogo venerdì alle 18 in piazzetta della Lega e gli spettacoli si svolgeranno per l’intera serata con repliche successive.

L’offerta culturale è molto ampia e di elevata qualità, curata da due direttori artistici, il regista Daniel Gol per la sezione

teatrale ed il maestro Rino Cirinnà per la sezione musicale: in totale 50 punti, così suddivisi:

– 14 Negozi, Cortili e Auto in Scena (punti caratterizzati dalla lettera T)

– Spettacoli a cura del direttore artistico Daniel Gol

– Spettacoli a cura dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa

– Altre performance teatrali

– 18 Balconi e Cortili in Concerto (punti caratterizzati dalla lettera M)

– Performance a cura del Maestro Rino Cirinnà

– Performance a cura del Conservatorio Vivaldi di Alessandria

– Altre performance musicali

– 11 Performance di cinema, danza, arte, design e benessere

– 7 tra monumenti, mostre, musei ed edifici storici aperti a cura dell’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme, della Parrocchia di Santa Maria di Castello, dell’Azienda Speciale Asperia della Camera di Commercio di

Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Tutti i punti sono indicati in diversi colori sulla mappa tramite i puntatori e sono numerati, in modo da essere facilmente

individuati per la costruzione del percorso che ognuno vorrà fare. Le mappe saranno disponibili presso gli infopoint e i

punti enogastronomici e culturali; sono inoltre scaricabili sul sito ufficiale e dall’app Aperto per

Cultura (scaricabile da Apple Store o da Google Play), che contiene l’intero programma con geolocalizzazione dei punti

e che invierà, durante la serata, le notifiche push che informano, in tempo reale, sull’inizio degli spettacoli.

Tra le novità dell’edizione 2019 spicca la traduzione di una selezione degli spettacoli teatrali nella Lingua dei Segni Italiana, a cura dell’Istituto Sordi di Torino. Inoltre, nell’ottica dell’accoglienza in chiave turistica, il materiale promozionale (app, mappe con il programma e menu dei punti enogastronomici) avrà una traduzione in inglese, per poter informare e guidare anche i cittadini stranieri che saranno ad Alessandria venerdì 6 settembre.

Aperto per Cultura avrà anche quattro hot spot che consentiranno di utilizzare la connessione wi-fi in via Milano 32 (presso il punto teatrale T4), in piazza Giovanni XXIII (davanti al Duomo), nei pressi del Tavolone delle Meraviglie in Corso Roma e in piazza Marconi. Il servizio è offerto dall’azienda InChiaro.

Un’altra interessante novità è il concorso “In Viaggio per Cultura”, che premia la cultura con la cultura, mettendo in

palio tre viaggi di un fine settimana per due persone a Siracusa (con visite guidate, per il primo premio, a siti di interesse

storico), estratti a sorte tra tutti i partecipanti. L’obiettivo è arricchire di un ulteriore elemento di attrattività la

manifestazione incentivando gli spostamenti tra i vari punti: i partecipanti dovranno infatti raccogliere, sulla scheda di

adesione stampata sulle mappe o pubblicata su Il Piccolo del 3 e del 6 settembre, quattro timbri, di cui due ottenuti in punti artistici e due in punti enogastronomici del circuito ufficiale.

La scheda di adesione va compilata con i dati dei partecipanti e imbucata in una delle urne presenti agli infopoint della manifestazione e al Tavolone delle Meraviglie. Il 9 settembre verranno estratti i tre vincitori.