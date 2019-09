ALESSANDRIA – I lavori per il teleriscaldamento hanno determinato altre proteste in via Galileo Galilei ad Alessandria. Una lettrice infatti ha segnalato “la situazione di estremo disagio a cui da ormai molti giorni sono sottoposti i residenti e le attività commerciali di via Galileo Galilei e vie limitrofe“. La chiusura contemporanea di molte vie (via Galileo Galiei, via Ardigò, via Manzoni, e via Rivolta) sta creando disagi agli esercenti della zona, che non possono procedere con le attività di carico e scarico e che vedono diminuire il volume di clienti a causa dei lavori.

A questo si aggiungono i problemi dei residenti, rileva ancora la lettrice. “Molti anziani e persone con capacità motorie ridotte o con disabilità non possono coprire a piedi il tragitto chiuso ai veicoli e che li porta al domicilio. E soprattutto mi domando, in caso di urgenza sanitaria o incendio all’interno dell’area, come possano fare i mezzi di soccorso a raggiungere l’alloggio in difficoltà“.

“Ovviamente – conclude la cittadina – qualsiasi cantiere provoca disagi ai cittadini che pazientemente devono essere ben tollerati, ma per i motivi sopra indicati trovo poco ragionevole isolare tutte le vie di ingresso di un area residenziale così estesa e soprattutto per un periodo così prolungato“.

Telenergia ha replicato scusandosi per i disagi causati e ha assicurato “il massimo impegno nel contenere i problemi rilevati pur dovendo far fronte a una serie di interventi di grossa portata“. Al contempo ha annunciato che entro stasera verrà riaperto l’incrocio tra via Galilei e via Ardigò, mentre a metà della prossima settimana verrà riaperta via Galilei.