ALESSANDRIA – A meno di un mese dall’avvio della Festa del Cristo, in programma ad Alessandria dal 6 al 13 ottobre, si susseguono le novità: oltre al Ballo al Palchetto in Piazza Zanzi, alla presenza delle Orchestre di Enrico Cremon e Al Rangone, spicca anche la presenza di Chiara Savino, la alessandrina eletta Miss Piemonte e reduce dalla finalissima di Miss Italia, dove è entrata tra le prime 40.

Chiara sarà la madrina dell’evento e parteciperà ai vari appuntamenti, tagliando il nastro all’inaugurazione della Fiera del 13 ottobre.

Per la prima volta, inoltre, si terrà la Festa dei Giovani, ospitata al Centro Don Bosco. Si lavora anche per la Fiera Agricola con mezzi del passato, organizzata dalla Confederazione Italiana Agricoltori, così come su Borsalino e i suoi cappelli. Possibile anche la realizzazione di una mostra sulle Vecchie Glorie dei Grigi.

Il Cissaca, inoltre, con il Punto D vuole coinvolgere le scuole del Quartiere. La Band del Punto DI incontrerà le scuole in via Parini 21 da lunedì 7 a venerdì 11 dalle 9 alle 12.

Spazio poi alla grande festa di sabato 12 ottobre dalle 10 alle 12.00 nell’Area Verde Parco giochi davanti alla Scuola Morbelli, mentre tornerà il “Canton Ad Rat“. Protagoniste saranno le mostre e la valorizzazione del territorio. Il 13 ottobre, inoltre, potrebbe avvenire un incontro con un grande giornalista italiano.

In attesa della Festa del Cristo gli organizzatori stanno anche pensando al Natale: previste luminarie nel corso e la pista di pattinaggio, la ruota panoramica e le casette di Natale in Piazza Ceriana.

Altre novità saranno il Salotto del Mandrogno all’Auditorium del San Baudolino in via Bonardi e il teatro con alcune serate.

Martedì 8 ottobre alle 21.15, l’auditorium San Baudolino ospiterà Il Salotto in anteprima, dedicato a Paolo Paoli, un talk show con musica, parole e spunti in libertà, sul Cristo e non solo.

Mercoledì 9 ottobre al Centro d’incontro Cristo in via San Giovanni Evangelista 8 il teatro della Juta di Arquata Scrivia presenterà “Anfitrione“, una rivisitazione brillante, tratta da Plauto. Inizio alle 21.15.

Giovedì 10 ottobre il Centro Don Bosco di corso Acqui 398 vedrà protagonista la Compagnia Teatrale Fubinese con la commedia “La pausa caffè“, di Massimo Brusasco. Inizio alle 21.15.

Infine venerdì 11 ottobre alla Soms del Cristo, in corso Acqui 158, I Provvisori e i loro amici presentano “VenerdìRidi“, una serata di cabaret e comicità. Inizio alle 21.15.