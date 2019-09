TORTONA – Svelata la nuova stagione al Teatro Civico di Tortona, organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Tanti gli appuntamenti previsti, dedicati anche a un diverso target di età. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21, salvo variazioni.

Da domenica 22 settembre a sabato 28 settembre si potranno sottoscrivere gli abbonamenti.

Di seguito il calendario degli spettacoli:

Lun 30/9 e mar 1/10 ore 21 Fuori abbonamento: Il Grigio – anteprima nazionale, di Giorgio Gaber e Sandro Luporini

con Elio.

dom 20/10 ore 21 in abbonamento: Le Signorine, di Gianni Clementi con Isa Danieli e Giuliana De Sio

mer 6/11 ore 21 in abbonamento: La Scuola delle Mogli, di Molière, traduzione Cesare Garboli, con Arturo Cirillo, Valentina Picello, Rosario Giglio, Marta Pizzigallo, Giacomo Vigentini. Regia Arturo Cirilloscene Dario Gessati

gio 21/11 ore 21 in abbonamento: La donna leopardo, dal romanzo di Alberto Moravia, regia di Michela Cescon

con Valentina Banci, Olivia Magnani, Paolo Sassanelli, Daniele Natali

sab 30/11 ore 21 in abbonamento: Madre Courage e i suoi figli, di Bertolt Brecht, traduzione di Roberto Menin

con Maria Paiato e con Mauro Marino, Giovanni Ludeno, Andrea Paolotti, Roberto Pappalardo, Anna Rita Vitolo, Tito Vittori, Mario Autore, Ludovica D’Auria, Francesco Del Gaudio. Drammaturgia musicale e regia Paolo Coletta

mar 10/12 ore 21 in abbonamento: Il Berretto a sonagli, di Luigi Pirandello, adattamento e regia Valter Malosti

con Roberta Caronia, Valter Malosti, Paola Pace, Vito Di Bella, Paolo Giangrasso, Maria Lombardo, Roberta Crivelli

lun 23/12 ore 18 fuori abbonamento per famiglie: Buon Natale, Babbo Natale, testo Pino Costalunga, Nicoletta Vicentini. Regia Raffaele Latagliata con Pino Costalunga, Greta Magnani, Matteo Ferrari, Justine Caenazzo

mer 15/1 ore 21 in abbonamento: La cena dei cretini, di Francis Veber, con Max Pisu e Nino Formicola. Regia Nino Formicola.

mar 28/1 ore 21 in abbonamento: La Locandiera, di Carlo Goldoni. Adattamento e drammaturgia Francesco Niccolini

regia Paolo Valerio, Francesco Niccolini, con Amanda Sandrelli, Alex Cendron, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci

gio 6/2 ore 21 in abbonamento: Antigone, di Sofocle, traduzione e adattamento Laura Sicignano e Alessandra Vannucci. Regia Laura Sicignano, con Sebastiano Lo Monaco, Lucia Cammalleri, Egle Doria, Luca Iacono, Silvio Laviano, Simone Luglio, Franco Mirabella, Barbara Moselli, Pietro Pace.

28/02 ore 21 in abbonamento: Miss Marple-Giochi di prestigio, di Agatha Christie. Adattamento Edoardo Erba

con Maria Amelia Monti e con Alberto Giusta, Sabrina Scuccimarra, Sebastiano Bottari, Marco Celli, Giulia De Luca, Stefano Guerrieri, Laura Serena. Regia Pierpaolo Sepe

mer 11/3 ore 21 in abbonamento: Misura per misura, di William Shakespeare. Traduzione Masolino d’Amico, con Massimo Venturiello e con Simone Toni, Roberto Petruzzelli, Francesco Grossi, Alessandro Baldinotti, Marco Morellini, Simone Faloppa, Luca Pedron, Roberto Petruzzelli, Luca Pedron, Simone Faloppa, Camilla Diana, Federica Castellini, Federica Pizzutilo, Alessandro Baldinotti. Scene e immagini Antonio Panzuto. Regia Paolo Valerio

sab 28/3 ore 21 in abbonamento: Gershwin Suite/Schubert Frames. Coreografie di Enrico Morelli e Michele Merola.

In collaborazione con l’associazione Sarina è stata programmata, sempre al Teatro Civico, anche una rassegna di teatro di figura, con l’obiettivo di far conoscere ai piccoli spettatori e alle giovani generazioni il teatro dei burattini e di figura come forma di teatro popolare. Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 16:30. Il costo dei bglietti è di 4 euro. Maggiori informazioni al numero 345 8906531.

Questo il programma:

dom 24/11/2019: Arlecchino e la dolce Marianna Ovvero la truffa del Capitano Latrouffe, con Paolo Papparotto e Cristina Marin, burattini di Cristina Cason e Paolo Saldari della Compagnia Paolo Papparotto.

dom 5/1/2020: Fagiolino smemorato, di e con Maurizio Corniani, del Centro Teatrale Corniani.

dom 19/1/2020: Peter Pan, di e con Daniele Debernardi, Teatrino dell’Erba Matta

dom 9/2/2020: Corre voce nel bosco, liberamente ispirato ai racconti illustrati di Mario Ramos, di Giulia Marra

con Renata Silano Giulia Marra e Andrés Reyes. Associazione Botteghe delle Arti Contromano, Association Hippocampe e Teatrino Ambulante 1+1 =3

dom 1/3/2020: Somari, da un’idea di Marco Luycci e Gyula Molnar. Regia Gyula Molnar. Compagnia Il Laborincolo.

Infine sono stati inseriti anche tanti spettacoli per le scuole.