CASALE MONFERRATO – Nei due fine settimana di controlli durante la Festa del Vino i Carabinieri di Casale Monferrato non hanno ravvisato grossi problemi lungo le strade del territorio. Il bilancio finale delle verifiche stradali ha portato a sole 5 patenti ritirate a fronte di 267 mezzi controllati.

Anche le infrazioni rilevate non sono risultate comunque particolarmente gravi. In un solo caso l’alcoltest ha segnalato un valore doppio rispetto al consentito di alcol nel sangue come ha spiegato il Tenente Salvatore Puglisi.