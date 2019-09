ALESSANDRIA – Inizia con la comicità di Angela Finocchiaro in “Ho perso il filo” il 14 novembre. L’Alessandrino chiude poi il 2019 e festeggia Capodanno con le spettacolari acrobazie dello show dei The Black Blues Brothers e riprende l’11 gennaio con le travolgenti coreografie del musical Grease della Compagnia della Rancia.

Il direttore artistico Massimo Bagliani si è lasciato guidare da “curiosità, percezione della qualità e gusto” per scegliere i sette spettacoli della stagione 2019/2020, un fuori cartellone con sonorità brasiliane e organizzare la scatenata festa dell’ultimo dell’anno all’Alessandrino.

Il patron Paolo Pasquale ha scelto di dedicare palcoscenico e poltroncine esclusivamente a chi fa e ama il teatro e ha regalato una nuova veste all’ingresso in via Verdi per accogliere al meglio il pubblico che potrà vedere sul palco anche due attori molto amati dal popolo delle fiction: Gabriella Pession e Lino Guanciale, il 21 gennaio in scena con la moderna trasposizione del classico di Strindberg “After Miss Julie”.

Un mese dopo, il 22 febbraio, calcherà il palcoscenico un altro volto molto amato della tv, quello di Vanessa Incontrada, insieme a Gabriele Pignotta nella commedia “Scusa sono in riunione..Ti posso richiamare?”.

In cartellone c’è poi spazio, il 13 marzo, per gli appassionati di lirica, con l’opera buffa di Gioacchino Rossini “Il Barbiere di Siviglia” diretta da Massimo Bagliani e anche per gli amanti del tango, che l’8 febbraio potranno lasciarsi trascinare dalla sensualità del tanguero Guillermo Berzins. Regalerà “Una bossa per te” e sonorità brasiliane alle canzoni di Roberto Grignolio la cantautrice Daniella Firpo, in concerto fuori cartellone e a ingresso gratuito l’8 novembre. A chiudere il cartellone sarà infine il ritorno del “polemista” Vittorio Sgarbi, il 30 marzo in scena per raccontare tra immagini e musica il genio di “Raffaello”.

