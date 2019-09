CASALE MONFERRATO – Anche Casale Monferrato domani, sabato, farà parte delle Cento città contro il dolore, la campagna di sensibilizzazione delle Istituzioni e della Società Civile nei confronti del problema del dolore cronico. Dalle 9 alle alle 11, all’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, all’ambulatorio di Terapia del dolore, sarà presente un punto informativo sul tema del dolore cronico per dare informazione ai cittadini.

In Italia il dolore cronico colpisce il 26% della popolazione per un totale di 13 milioni di persone. Questi dati evidenziano come il dolore cronico sia un vero dramma sociale, un’epidemia di sofferenza con un forte impatto sulla qualità di vita delle persone che ne sono colpite, dei loro famigliari ma anche dei sistemi sanitari nazionali, un’emergenza che obbliga dunque la Società Civile a misurarsi con la necessità di costruire procedure innovative di trattamento, cura e prevenzione del dolore.

La Giornata Cento Città contro il Dolore vuole:

– Sensibilizzare e informare la popolazione sulla prevenzione e sulla cura del dolore cronico

– Sollecitare i media a dare il loro contributo nella battaglia contro il dolore

– Sostenere l’applicazione su scala nazionale della legge 38/10, legge che garantisce il diritto di accesso ai centri specializzati per la cura del dolore

– Sviluppare una rete di solidarietà, scientifica e sociale, che metta in collegamento i medici che si occupano di terapia del dolore cronico e i cittadini che ne soffrono

– Dare un supporto a chi soffre per mezzo di una consulenza medico specialistica gratuita

– Far riconoscere il dolore cronico come malattia da prevenire e curare