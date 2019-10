SALA MONFERRATO – Grande successo di pubblico per un imperdibile appuntamento culturale nel cuore del Monferrato. A Sala Monferrato, comune a pochi chilometri da Casale, sono stati presentati sabato 5 ottobre i lavori di restauro dell’antica ghiacciaia comunale – altrimenti denominata nevaia, data la funzione – e dello stesso Palazzo Comunale. Presenti il sindaco, Mario Melotti, curatore dell’introduzione d’apertura storico-sociale, e il vicesindaco, Claudio Saletta.

La ghiacciaia, pensata in origine per sopperire alla mancanza di moderni comfort domestici in grado di permettere le attuali tecniche di conservazione degli alimenti, è stata realizzata nel biennio 1861-1862, ora accessibile e visitabile, permette di riscoprire le radici storiche, sociali ed economiche del paese nel quale si situa. Impressionante la profonda tecnica ingegneristica impiegata per la realizzazione della struttura stessa. A sottolineare i lavori che ne permisero l’edificazione e i numerosissimi avvenimenti ad essa collegati è stato lo storico Michele Castelli. La struttura, dal soffitto a volta particolarmente alto, presenta all’interno un robusto rivestimento di mattoni. Lo spazio in precedenza interessato dal deposito ghiaccio è comodamente raggiungibile da una scalinata.

Dopo il tradizionale taglio del nastro e la presentazione al pubblico dei nuovi uffici comunali interessati dai lavori di ristrutturazione, la serata è proseguita con un evento curato dalla Pro Loco ‘Compagnia della Muletta’, a partire dalle ore 19:30, presso il Centro Sportivo. La curmà d’la vandummia, questo il nome della tradizionale manifestazione, per Sala Moferrato rappresenta un momento di aggregazione sociale che ricorre ogni anno al termine della vendemmia. Ad allietare la serata la musica dell’Orchestra da ballo Alex Tosi.