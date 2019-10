ALESSANDRIA – Se il buongiorno si vede dal mattino la Festa del Cristo sarà una grande festa. Tutto esaurito per la prima serata del Ballo del palchetto in Piazza Zanzi nel fine settimana. L’Orchestra di Enrico Cremon ha registrato il pienone nel palchetto storico e dopo tantissimi anni è tornato il Mercatino in via Maggioli, grazie a una ventina di stand proposti da Procom accompagnati dalla musica dei Mambo. Una giornata quella di via Maggioli che ha inteso valorizzare altre zone del Quartiere in questa lunga festa di una settimana. Al taglio del nastro Miss Piemonte con i consiglieri dell’Associazione Attività e Commercio di Corso Acqui e le autorità Comunali. Nel pomeriggio in tanti alla processione della Parrocchia San Giovanni Evangelista guidata dal Vescovo mentre in serata altri due eventi dal grande riscontro. Al Centro Incontro Cristo l’Inaugurazione della Mostra illustrata “Il Piccolo”, storia di un Giornale e di una Comunità” per raccontare l’evoluzione dello storico giornale di Alessandria e provincia (mostra visitabile tutti i giorni dalle 15,00 alle 19,00) e non è mancata la musica conFranco Rangone e la sua Band, “Cantuma Lisondria allo Swing”. Il successo di Piazza Zanzi con il Ballo a palchetto ha sbancato anche domenica sera con l’orchestra Ricky Show e uno scatenato Al Rangone, accolto da tanti applausi per il suo ritorno a casa visto che l’artista è nato proprio vicino a piazza Zanzi.

All’inaugurazione della Fiera di via Maggioli a portare il saluto dell’Associazione la consigliera e commercialista Gabriella Bringiotti: “Voglio ringraziare tutti gli organizzatori di questo fantastico evento, e non farò nomi di proposito perché io considero organizzatori tuttii titolari di attività che ci sono nel quartiere, quartiere di cui vado fiera ed orgogliosa perché ci sono nata e sempre vissuta, (ho sempre abitato al Cristo) e prima di me vi sono nati i miei genitori. Tutti quanti figli di ferrovieri, sì perché per chi non lo sapesse, questo quartiere si è sviluppato proprio grazie al fatto che fu scelto per le abitazioni di chi a qualunque ora del giorno e della notte, come anche il mio papà, dovesse andare in stazione (anni addietro solo a piedi o in bicicletta), raggiungibile velocemente dal Cristo. Orgogliosa a tal punto, che nel 1995, quando decisi di fare il grande passo ed aprire uno studio da commercialista, scelsi da subito fermamente di farlo al quartiere Cristo, perché credo e ho sempre creduto nelle potenzialità di questa zona, dove, lasciatemelo dire, si sta bene, si vive bene e lavora bene. Sono onorata di partecipare a questa inaugurazione, prima di tutto perché ho clienti anche in questa zona, e poi per sottolineare il fatto che il Cristo non è soltanto corso Acqui, ed è bello far riscoprire ogni angolo di questo splendido quartiere. Ringrazio poi tutti coloro che stanno partecipando attivamente, presenziando a queste giornate di festa che vengono proposte sempre con maggior successo. E il merito è anche di chi partecipa, che fa dimenticare la fatica a chi si è speso (e sono veramente tanti) affinché questa festa sia indimenticabile”.

Ma la festa è solo agli inizi e prosegue oggi, lunedì 7 ottobre e domani per poi arrivare al culmine nel fine settimana.

Lunedì 7 ottobre, al Punto Di in via Parini 21 Alessandria, si parlerà di Commercio grazie a un incontro pubblico con i commercianti del Cristo ma aperto a tutti intitolato “Commercio e Sviluppo Urbano: opportunità di lavoro“. Interverranno Manuela Ulandi, Presidente Provinciale Confesercenti, Michela Mandrino, Presidente Confesercenti Alessandria, Alice Pedrazzi, Direttore Ascom, Paolo Coscia, Presidente della Camera di Commercio di Alessandria.

Dal 7 all’11 ottobre “La Band del Punto Di incontra le scuole: e se la tua famiglia fosse una band? che musica suonerebbe?”. L’iniziativa del Cissaca si terrà ogni giorno dalle 9 alle 12, al Punto Di in via Parini 21 ad Alessandria. “Il Quinto Circolo di Alessandria – ha spiegato la Dirigente Scolastica della Ferreo/Zanzi, Antonella Talenti – parteciperà alle manifestazioni correlate alla festa del quartiere Cristo. Gli alunni e le insegnanti di quattro classi del plesso di Scuola Primaria “Ferrero” prenderanno parte ai laboratori, aventi come tema centrale la famiglia, organizzati presso il Centro per le Famiglie “Punto Di” di Via Parini 21, nella giornata di lunedì, e due classi del plesso di Primaria “Zanzi” al martedì. Sabato 12 poi, in occasione della giornata conclusiva, tra le 10 e le 12, gli alunni delle scuole di Infanzia del Circolo, “Campi”, “Sabin” e “Zanzi”, accompagnati dai loro genitori, prenderanno parte al momento di festa finale insieme, nel piazzale limitrofo al plesso “Campi”, dove parteciperanno ad attività ludico-ricreative insieme, con cartelloni e festosi materiali prodotti dagli alunni stessi: un momento di colore per gli abitanti del quartiere. Gli eventi correlati all’annuale appuntamento della festa del quartiere Cristo sono occasione per mettere in campo l’efficace sinergia tra le componenti della comunità educante e consolidare la comunione di intenti della rete virtuosa fra Scuola, famiglie e territorio, in coerenza con alcuni dei principi base dell’impianto progettuale del Circolo, ai fini dello sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva degli alunni e del senso di appartenenza” ha aggiunto la Preside della scuola, Antonella Talenti. “Infatti oggi momenti come questo rappresentano un’occasione di significativa alternativa alle più diffuse forme di intrattenimenti dei giovani, spesso alle prese per ore ed ore con i loro device tecnologici, perché non dimentichino il piacere di stare insieme, del farsi nuovi amici in carne ed ossa e dei rapporti umani come strumento per irrobustire la propria identità e scambiare esperienze arricchenti con il prossimo“.

“Il tema trattato – ha concluso il Cissaca – sarà la famiglia vista come band musicale. La scelta di tale argomento è dettata dall’obiettivo di non stigmatizzare l’essere famiglia, che, a oggi, può prevedere varie forme (famiglie mono genitoriali, allargate, ricostituite, ecc.) e comprendere diversi componenti. Gli operatori hanno pensato di proporre alcune attività che inducano i bambini e i ragazzini a vedere sé e il proprio nucleo familiare come parte di una band musicale dove ogni membro della famiglia può essere individuato in uno strumento. Il minore, in questo modo, può simbolicamente dare un ruolo ad ogni familiare e riscontrare come ogni strumento nella band sia importante anche se suona una melodia diversa. A conclusione delle attività, sabato 12 ottobre 2019 alle ore 10.00 sarà organizzata una Festa che si svolgerà presso l’area verde situata davanti alla scuola primaria “A. Morbelli” e saranno proposte attività ludico ricreative per i bambini e i ragazzi. È la prima volta che si verifica un evento che coinvolge organizzazioni così diverse e con un riscontro così positivo. Questo può essere un inizio per una collaborazione che metta in primo piano le famiglie”.

Domani poi, martedì, da non perdere, all’Auditorium San Baudolino in via Bonardi, il Salotto del Mandrogno che per la prima volta arriverà al Cristo nella splendida location di San Baudolino con ingresso libero. Alle 21.15, “Il Salotto in anteprima” talk show con musica, parole e spunti in libertà sul Cristo e non solo. Massimo Brusasco come sempre sarà alla conduzione, accompagnato dalle musiche della “Gigli and Friends” composta da Erica Gigli, Claudio Gigli, Flavio Marini. Durante la serata verrà ricordato Paolo Paoli alla presenza delle Figlie Elena e Pier Paola con intervento di Gianni Pasino e Cristina Saracano “La Cubia ‘d Fer” a ricordo di Sandro Locardi.