ALESSANDRIA – Un altro passo per diventare una città sempre più universitaria. Da qualche giorno è online il sito web Residenze Universitarie Alessandria, un portale volto a velocizzare la ricerca di una dimora per gli studenti degli atenei cittadini, oltre che del Conservatorio. Già 100 gli appartamenti a disposizione, un numero destinato a crescere. Il progetto, primo in Italia, è stato promosso da Confindustria e dalla Federazione Agenti Immobiliari Professionali, con la collaborazione di Immobiliare.it e la sinergia con l’Università del Piemonte Orientale, la Camera di Commercio e Ance, il collegio costruttori pronto a fare da tramite con le imprese per la riqualificazione degli immobili.

Tanti i parametri che si possono definire nel sito: la tipologia della dimora, il budget che si ha a disposizione, la superficie, il fatto che l’appartamento sia o no arredato. In Italia non era mai stato creato un portale con la collaborazione di tutti questi soggetti.

Capitolo prezzi: un’offerta “tutto compreso” (cioè anche le spese condominiali, le tasse, il riscaldamento o il wifi) si può aggirare intorno ai 400 euro di affitto al mese.

In tutta Italia il trend generale dei prezzi degli immobili ha davanti il segno “meno”, le uniche eccezioni sono le città di Milano, Bologna e Firenze. Ad Alessandria, inoltre, l’età media della popolazione si sta alzando.

Difficile definire, poi, il numero degli studenti fuori sede. Oltre agli universitari, infatti, occorre considerare anche i ragazzi che frequentano il Conservatorio di Alessandria. “Nel Disit sono circa 300” ha sottolineato il professor Patrone “circa 200 dalla Lombardia, e poi 70 dalla Sicilia o dalla Puglia e 30 dalla Liguria”. Al Digspes, inoltre, non mancano gli stranieri: Camerun, Repubblica Ceca, Tunisia, Albania le nazioni rappresentate.

“Questo vuol dire fare sinergia tra pubblico e privato” ha sottolineato soddisfatto il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco “si tratta di un nobile tentativo di razionalizzare un’offerta a fronte di un panorama residenziale frammentario. Tutto questo alimenta il mio sogno: un campus universitario, a complemento dell’ateneo. Il progetto della riqualificazione del complesso San Francesco è, in questo momento, oggetto di una valutazione economica. La sua messa in atto presenta però ancora dei tentennamenti. Abbiamo però riscontrato la disponibilità di alcuni soggetti privati, provenienti da Milano. I tempi? Ancora non c’è una tabella di marcia precisa”.

“Un piccolo contributo, sperando che questa operazione abbia una ricaduta positiva sulla provincia” ha sottolineato il presidente di Confindustria Alessandria Maurizio Miglietta “inoltre questo sito potrebbe essere utili ai ragazzi anche negli anni post universitari, con la speranza che possano rimanere qui”.

“Oggi il nostro patrimonio immobiliare è in difficoltà” ha detto il past president di Fiaip Alessandria Franco Repetto “serve riqualificare e offrire così un prodotto di qualità. La nostra città ha un rapporto qualità/prezzo tra i migliori in Italia. Con questa offerta, inoltre, a fare la differenza è l’assistenza che le nove agenzie garantiscono al cliente, in caso di problematiche”.

“Si tratta di un’importante vetrina per le nostre imprese” ha aggiunto Paolo Valvassore, presidente Ance “garantiamo la collaborazione delle nostre realtà imprenditoriali, tutte in regola. Insomma, una importante garanzia per chi sceglie di vivere qui”.