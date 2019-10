Studenti a lezione dalla Protezione Civile

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Settimana densa di impegni per la Protezione Civile. Da domenica 13 ottobre i volontari sono al lavoro per diffondere tra i cittadini e tra i giovani le buone pratiche per la riduzione dei rischi in occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile.

In collaborazione con Prefettura, Provincia e Ufficio Scolastico, la Protezione Civile ha aperto le porte alcuni Centri Operativi Misti della provincia agli studenti dell’Alessandrino. Insieme anche a Vigili del Fuoco e forze dell’ordine, i volontari stanno poi mostrando tutte le capacità operative e di intervento delle varie articolazioni della Protezione Civile.

Nella galleria alcune foto degli eventi organizzati per la Settimana della Protezione Civile tratte dalla pagina Facebook della Protezione Civile della Provincia di Alessandria.