AGGIORNAMENTO ORE 22: “Dobbiamo rafforzare piano contro il dissesto idrogeologico. Sì a semplificazione procedure“. Così il premier Giuseppe Conte dopo l’incontro sul maltempo in Prefettura, ad Alessandria.

AGGIORNAMENTO ORE 21.05: iniziato da pochi minuti il vertice a porte chiuse in Prefettura sulla situazione maltempo, col premier Giuseppe Conte.

ALESSANDRIA – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte questo martedì sera arriverà ad Alessandria per fare il punto sui danni causati dal maltempo. Il Premier è atteso dopo le 19.30 in Prefettura ad Alessandria, insieme al Governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, già in mattinata nel capoluogo per accogliere il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.