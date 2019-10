GAVI – Ha minacciato il vicino di casa brandendo una chiave inglese lunga 70 centimetri. Per questo un 36enne albanese, residente a Gavi, è stato denunciato dai Carabinieri di Voltaggio, intervenuti per riportare la calma dopo che l’uomo aveva dato in escandescenza nei confronti di un 53enne.

Entrambi erano alle prese coi danni della recente alluvione e impegnati nelle operazioni di rimozione del fango dalle proprie abitazioni. Ad accendere gli animi è stata una discussione per questioni legate al deposito dei detriti. L’aggressore era al lavoro sul proprio escavatore e, dopo il rimprovero del vicino, ha impugnato la chiave inglese minacciando il 53enne.

La chiave inglese è stata poi sequestrata dai militari.