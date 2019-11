ALESSANDRIA – In silenzio tutta Alessandria martedì sera si è stretta attorno al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in corso Romita, per rendere omaggio ai tre pompieri tragicamente scomparsi a Quargnento, a causa del crollo della cascina in via San Francesco.

Presenti le Forze dell’Ordine, Protezione Civile, 118, i rappresentanti delle istituzioni e tanti cittadini che già da diverse ore avevano lasciato davanti all’ingresso del Comando dei mazzi di fiori, biglietti e messaggi.

Ad omaggiare i tre Vigili del Fuoco anche i ragazzi dell’Alessandria Rugby e dei Barberans, la squadra dove giocava Marco Triches, e i tifosi della Gradinata Nord dell’Alessandria Calcio.