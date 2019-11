AGGIORNAMENTO: La situazione del fiume Bormida alle 8.08.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – E’ ancora allerta maltempo in provincia di Alessandria. Per tutta la notte sono proseguiti monitoraggi dei livelli dei corsi d’acqua, delle strade e interventi sul territorio e anche la giornata di questa domenica 24 novembre sarà complicata.

Come segnalato sulla pagina Facebook della Protezione Civile della Provincia di Alessandria, il fiume Bormida nel settore sud-occidentale della regione rimane al di sopra del livello di pericolo e alle 05.44 di questa domenica mattina ad Alessandria ha raggiunto il livello di 9,08 metri. Il torrente Belbo ha raggiunto la soglia di pericolo mentre i livelli dell’Orba sono in discesa, al di sopra del livello di guardia. E’ stato raggiunto il livello di guardia per lo Scrivia. E in queste e nelle prossime ore anche Tanaro sarà “sorvegliato” speciale, con un punto sulla situazione questa mattina alle 8 in Prefettura.

In base all’ultimo bollettino Arpa delle 00.30, infatti, le correnti di scirocco continuano a insistere sul Piemonte e ancora per la mattinata di questa domenica sono previste precipitazioni intense e diffuse su tutta la regione, con una parziale attenuazione solo sul settore occidentale al confine con la Lombardia. Le zone dove sono attesi valori forti o localmente molto forti sono quindi il basso alessandrino al confine con la Liguria, il biellese, il canavese, le valli di Lanzo e il pinerolese. La quota neve tende a rialzarsi fino a 1500-1700 m sulle Alpi. Sull’appennino le precipitazioni rimangono unicamente a carattere di pioggia.

Oltre al monitoraggio proseguiranno anche gli interventi sul territorio. Circa 150 solo quelli effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Alessandria per prosciugare l’acqua lungo le strade e nelle cantine, soprattutto nell’Acquese e Ovadese. L’intesa attività effettuata nella notte da tutta la macchina dei soccorsi nella notte ha intanto permesso di riaprire il tratto della SP30 tra il Km21.000 e 25.000 e la Sp75 tra Quargnento e Castelletto Monferrato e la Sp 97 tra Pontecurone e Volpedo.

Circa 200 le persone evacuate o sfollate in provincia: 114 ad Acqui, 22 a Ovada, 10 ad Alessandria, 4 a Cremolino, 8 a Prasco, 3 a Gavi, 10 a Orsara Bormida, 8 famiglie a Terzo d’Acqui, 2 a Visone, 5 a Pareto, 3 famiglie e 2 persone a Montechiaro d’Acqui. Nella città termale è stata anche evacuata la caserma della Polizia Stradale.