TORTONA – In 4 anni ha subito tre licenziamenti dalla stessa azienda ma dovrà essere reintegrato. La vicenda è stata seguita dalla Uil e si è chiusa con la decisione del Tribunale di Alessandria di rimettere al suo posto il lavoratore.

La storia riguarda un lavoratore assunto già nel 2008 da ATM per prestare servizio come responsabile delle aree verdi e del trasporto scuolabus nel Comune di Tortona. Tutto è cominciato nel 2012 quando il ramo d’azienda è stato poi ceduto alla società Ecoal Srl, già Adigest Srl. Il cambio ha prodotto “i problemi visto che la società non aveva rispettato gli accordi sindacali in merito alla retribuzione. Il lavoratore era stato anche trasferito a lavorare al canile municipale e aveva avviato la causa per ottenere le differenze retributive spettanti“.

Grazie all’assistenza della Uil Trasporti e dello studio legale Ena Gallina Lunati e Lasagna di Alessandria il dipendente era però riuscito a ottenere il reintegro al lavoro salvo poi essere licenziato per la seconda volta per la fine dell’appalto al canile di Tortona. Un provvedimento però contestato perché il lavoratore era stato destinato alle aree verdi e non al canile. Per questo Adigest ha poi dovuto reintegrare il lavoratore, licenziato tuttavia per la terza volta nel 2017 da Adigest per avere cessato l’attività. Una giustificazione subito impugnata perché “in realtà era stato ceduto il ramo d’aziende per il quale lavorava l’assistito della UIL Trasporti alla società Consorzio stabile Viagest S.C. A.R.L“. Anche questo licenziamento è stato quindi impugnato dall’avvocato Stefano Ena che ha successivamente proceduto in Tribunale contro entrambe le società.

Dopo una aspra battaglia il Tribunale di Alessandria ha annullato anche l’ultimo licenziamento e condannato la società a corrispondere 12 mensilità e reintegrare ancora una volta il lavoratore.

In questi giorni è stata inviata ad entrambe le società la richiesta di riattivazione del rapporto di lavoro.