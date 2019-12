ROMA – C’è spazio anche per Alessandria nel discorso di fine anno del presidente della Repubblica. Nel corso dei tradizionali auguri e nel tracciare il punto sul 2019 ormai concluso, Sergio Mattarella ha voluto ricordare la tragedia dei pompieri morti in una esplosione durante un intervento in una cascina a Quargnento. Il Capo dello Stato ha ricordato come Matteo Gastaldo, Antonio Candido e Marco Triches siano morti nell’atto di aiutare e a causa di un tentativo di truffa all’assicurazione finito con conseguenze tragiche.

“Due mesi fa vicino ad Alessandria tre vigili del fuoco sono stati vittime dell’esplosione di una cascina provocata per truffare l’assicurazione. Nel ricordare per loro e per tutte le vittime del dovere che il dolore dei familiari, dei colleghi e di tutto il Paese non può estinguersi vorrei sottolineare che quell’evento sembra offrire degli italiani due diverse immagini che si confrontano. L’una nobile, l’altra che non voglio neppure definire. Ma l’Italia vera è una sola: è quella dell’altruismo e del dovere, l’altra non appartiene alla nostra storia e al sentimento profondo della nostra gente“, ha detto Mattarella.