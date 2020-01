ALESSANDRIA – Uova, latte, miele e aglio. Sono solo alcuni degli alimenti utili – oltre che sani – per combattere l’influenza. Che nella seconda metà di gennaio raggiungerà il suo picco massimo. A dare i consigli per una dieta anti-influenzale è stata Coldiretti. “Fondamentale in questo senso è assumere verdure di stagione, soprattutto quelle ricche di vitamina A“, ha spiegato Mauro Bianco, presidente di Coldiretti Alessandria.

Spazio così a spinaci, cicoria, zucca, ravanelli, zucchine, carote e broccoletti. Ma anche cipolle e aglio “possibilmente crudi per la valenza antibatterica non indifferente, poiché danno il giusto quantitativo di sali minerali e vitamine antiossidanti che sono di grande aiuto per combattere le conseguenze dello stress del cambio di stagione sull’organismo“, ha aggiunto Bianco. Non devono mancare latte, uova e alimenti ricchi di elementi probiotici quali yogurt e formaggi come il parmigiano o il miele che contiene l’allicina, una sostanza particolarmente attiva nella prevenzione.

Secondo gli esperiti una dieta equilibrata contro l’influenza dovrebbe prevedere al mattino una bella tazza di latte con pane o fette biscottate spalmate di miele o marmellata. Si prosegue durante la giornata portando in tavola zuppe, verdure, legumi e frutta che aiutano a rafforzare, con l’apporto di vitamine, le difese immunitarie dal rischio dell’insorgenza dell’influenza favorita dal freddo. Proprio i legumi sono un alimento cardine poiché contengono ferro e sono ricchi di fibre che aiutano l’organismo a smaltire i sovraccarichi migliorando le funzionalità intestinali. La frutta, invece, è bacino inesauribile di vitamina C.

Attenzione infine alle proteine. La loro assunzione, in un soggetto normale, deve essere in questo periodo compresa tra 0,8-1,3 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. Una buona dose di carne nella dieta, quindi, non può che fare bene e rafforzare il nostro organismo.

A oggi l’influenza, secondo i dati forniti dall’Istituto superiore di sanità, ha costretto a letto 2.268.000 persone. I casi di contagio nella settimana fra il 6 e il 12 gennaio sono stati di 374 mila. Ma gli esperti sostengono che entro la fine di gennaio si supereranno i 3 milioni. Tra le regioni più colpite c’è il Piemonte, la Lombardia, la Liguria, l’Umbria, e il Lazio.