CASALE MONFERRATO – Dopo le scritte apparse contro Forza Nuova e i suoi militanti in viale Giolitti a Casale Monferrato, l’Anpi locale ha voluto condannare fermamente l’atto. Lo ha fatto con un comunicato in cui ricordava a “tutti i cittadini democratici di evitare ogni confronto con le formazioni fasciste. Questo gesto regala argomenti alla demagogia di estrema destra. L’imminente raduno di individui che si definiscono fascisti, ha spinto provocatori a cercare di sabotare la giornata di mobilitazione democratica. Gli autori del gesto sono soli: si sono posti contro i valori che oggi difenderemo in Piazza Martiri alle ore 15; la cittadinanza democratica e antifascista li ripudia“.