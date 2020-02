CASALE MONFERRATO – Questa notte ignoti hanno imbrattato marciapiedi e muri in prossimità della targa che ricorda i martiri delle foibe. Con delle bombolette spray qualcuno ha scritto messaggi minacciosi nei confronti di Forza Nuova. Il tutto è accaduto a poche ore dalle due manifestazioni due manifestazioni indette oggi pomeriggio a Casale Monferrato. Da giorni infatti la decisione di Forza Nuova di indire un evento pubblico per il giorno del ricordo ha indignato le forze di sinistra e l’Anpi che hanno deciso di dire no a ogni fascismo scendendo in piazza nello stesso giorno.

I carabinieri, guidati dal Capitano Christian Tapparo, hanno documentato gli atti vandalici compiuti da ignoti nel corso della notte a Casale stanno indagando per cercare di risalire agli autori.