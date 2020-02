CASALE MONFERRATO -Il Liceo Balbo di Casale ha deciso di lanciare un corso di oratoria per tutti i suoi studenti e tra i relatori figura anche Stefano Venneri, dj di Radio Gold e noto speaker del Torino calcio. Il primo incontro è già stato fatto venerdì scorso, quando i ragazzi dell’istituto Cellini di Valenza hanno presentato il progetto del “Debate” ma oggi, venerdì 21 febbraio, sarà proprio il conduttore alessandrino a salire in cattedra per spiegare qual è il linguaggio più consono da utilizzare in radio e come si sta evolvendo il ruolo dello speaker radiofonico detentore del record per la trasmissione in diretta più lunga del mondo.

Venneri descriverà anche la tua esperienza da speaker ufficiale del Torino. Dopo di lui al Balbo, venerdì 28, parleranno due avvocati di Alessandria che illustreranno l’evoluzione del linguaggio giuridico nel corso degli anni. Venerdì 6 marzo, invece, toccherà alla professoressa Casorelli raccontare come gestire il proprio corpo in pubblico.