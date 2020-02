PIEMONTE – Ieri sera, domenica 23 febbraio 2020, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l’ordinanza, sottoscritta anche dal ministro della Salute con le misure urgenti da seguire fino a sabato 29 febbraio, salvo diverse disposizioni, per evitare la diffusione del coronavirus.

L’articolato documento prevede in particolare la sospensione di manifestazioni ed eventi, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa. Come detto sono stati sospesi i servizi educativi dell’infanzia e chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Stop anche alla frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (tirocini compresi), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza.

Chiusi anche i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. Le persone che arrivano da da zone a rischio epidemiologico avranno l’obbligo di comunicare l’ingresso in Piemonte all’azienda sanitaria competente per l’adozione della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Da domenica sono state installate strutture di filtraggio per l’accesso agli ospedali e sono state disposte limitazioni all’accesso dei visitatori alle aree di degenza degli ospedali, delle case di riposo e delle altre strutture residenziali e semiresidenziali, raccomandazioni al personale tecnico e sanitario per attenersi alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla circolare ministeriale.

Tra le misure è stata indicata la disinfezione giornaliera dei treni regionali e dei mezzi di trasporto pubblico locale e sono stati sospesi i concorsi, con l’unica esclusione dei concorsi per personale sanitario.

Insieme ad una serie di misure igieniche da seguire, si ricorda che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus Covid 19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le Asl di riferimento e, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso.

Il testo dell’ordinanza

Anche in provincia di Alessandria fin da subito sono cominciate le attività di monitoraggio e prevenzione ad Alessandria, Valenza, a Tortona, dove inizialmente erano stati individuati due casi sospetti di cornavirus poi risultati negativi. Lo stesso anche nelle altre città del territorio. Questo però non ha arginato la psicosi di molti cittadini che ieri hanno affollato i supermercati del territorio, in molti casi sguarnendo alcuni banchi di reparti. Oggi si terranno nuovi incontri per decidere come procedere nei prossimi giorni.