ALESSANDRIA – In ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale e Regionale per il contenimento della diffusione del “Coronavirus”, e per uniformarsi alle scelte già adottate in merito da altri settori comunali del Comune di Alessandria anche gli Uffici del Settore “Sviluppo economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente, Mobilità, Protezione civile, Commercio e Turismo” del Comune di Alessandria attueranno modifiche nelle modalità di apertura al Pubblico.

Fatte salve possibili ulteriori proroghe, fino al 28 febbraio gli uffici del settore riceveranno il pubblico solo tramite appuntamento e in casi di urgenza documentata.

Sportello Casa: il Personale potrà essere contattato per informazioni e appuntamenti al numero 0131 515161 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12.

Per gli appuntamenti per il rilascio degli attestati di idoneità alloggiativa per il rinnovo del permesso di soggiorno telefonare al numero 0131 515445 tutti i giorni dalle 9 alle 12.

Entrambe le richieste possono essere effettuate anche all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Per lo sportello unico attività produttive/commercio/marketing territoriale-turismo l’accesso diretto dell’utenza agli uffici Commercio in sede fissa, Commercio su area pubblica, Somministrazione di alimenti e bevande, Polizia amministrativa, Agricoltura, Mezzi pubblicitari e insegne, Sportello unico delle attività produttive è sospeso fino alla data indicata in premessa, fatte salve proroghe.

Il Pubblico potrà continuare regolarmente a presentare tutte le istanze comunicazioni e segnalazioni di inizio attività tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata all’indirizzo pec: [email protected] oppure tramite il portale SUAP Piemonte per i procedimenti attivati

Gli uffici sono a disposizione al mattino per ogni informazione ai seguenti numeri:

Commercio in sede fissa: 0131 515266 – 0131 515248

Commercio su area pubblica: 0131 515577 – 0131 515407

Somministrazione di alimenti e bevande: 0131515469 – 0131415

Polizia amministrativa e Agricoltura: 0131 515465 – 0131 515370

Mezzi pubblicitari e insegne: 0131 515444 – 0131 515809

Sportello unico delle attività produttive: 0131 515339 – 0131 515469

Turismo: 0131 515395

Gli uffici della Protezione Civile sono contattabili all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] Recapito telefonico: 0131 512611

Il servizio tutela dell’ambiente si può contattare tramite l’indirizzo [email protected]

I contatti telefonici sono 0131 515289, 0131 515308, 0131 515388 e 0131 515338.

Ufficio Servizio Igiene Sanità Pubblica e tutela animale si può contattare ai seguenti numeri: ufficio Igiene (0131 515559), ufficio Sanità (0131 515599 – 0131 515573 con [email protected]

Ufficio Welfare Animale: 0131 515249, 0131 515430 [email protected]

Servizio Mobilità: 0131 515190, 0131 515232.