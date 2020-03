ALESSANDRIA – Convegni, mostre, sfilate, concerti, spettacoli e aperitivi. Dopo tanti giorni di stallo legati all’emergenza coronavirus Alessandria ha tanta voglia di ripartire. La città ha infatti organizzato un ricco programma composto da circa quaranta eventi fino al 4 aprile in occasione del Marzo Donna, una occasione per celebrare le donne non solo l’8 marzo ma durante tutto il mese. L’assessorato alle Pari Opportunità e la Consulta alle Pari Opportunità sono riusciti a confermare quasi tutti gli appuntamenti. Rinviati a maggio quelli in programma all’Ipab Borsalino. Tra le novità di quest’anno spicca la sinergia coi commercianti del quartiere Cristo.

Si comincia sabato 7 marzo con la celebrazione della Santa Messa in Duomo, col vescovo di Alessandria Guido Gallese.

Nell’ambito del variegato programma del “Marzo Donna 2020”, l’evento-cardine promosso direttamente dall’Assessorato Comunale alle Pari Opportunità e dalla Consulta Comunale Pari Opportunità è quello che si svolgerà giovedì 2 aprile e venerdì 3 aprile.

Il titolo dell’evento è “Bambole, Donne e Storie coraggiose. Viaggio curioso con il giocattolo femminile per eccellenza” e molti sono i Soggetti direttamente coinvolti nella sua promozione e organizzazione: Associazione Stampa Subalpina, Zonta Club Alessandria, Prof_in_Coro, Conservatorio Vivaldi di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Delegazione FAI di Alessandria, Alexandria International School e Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Alessandria.

Attraverso le bambole si racconta di donne, celebri e non, che realizzano storie coraggiose, progetti “al femminile”, riflettendo temi quali “La bambola espressione di femminilità” e “La bambola, gioco da bambini senza stereotipi”.

Nel novero delle molteplici iniziative del programma “Marzo Donna 2020” vanno tra l’altro segnalate le importanti iniziative che vedono coinvolti anche molti esercizi commerciali.

Nello specifico, c’è il progetto “Pensieri e parole in cammino. Una riflessione sulle donne tre le vie del commercio alessandrino”, promosso da Confcommercio Terziario Donna in collaborazione con i commercianti del centro, che prevede da domenica 1° marzo a martedì 31 marzo, per le vie del centro cittadino, l’allestimento di una passeggiata visiva che racconta numeri, imprese e criticità dell’universo femminile per una riflessione condivisa.

Va segnalato anche il coinvolgimento degli esercizi commerciali (e non solo) del Quartiere “Cristo” di Alessandria che – coordinati dalla Associazione Attività e Commercio Corso Acqui – promuovono un fitto calendario per l’intero mese di marzo dal titolo “La ricetta della felicità è…. Donna”.

Si segnala che, a cura della Consulta Comunale Pari Opportunità, tutti gli eventi del programma saranno promossi e aggiornati anche sulla specifica pagina Facebook “Marzo Donna Alessandria”.

“L’approccio con cui l’Assessorato comunale alle Pari Opportunità collabora con la Consulta alle Pari Opportunità si dimostra nuovamente vincente considerando l’articolazione del programma “Marzo Donna” di quest’anno per la Città di Alessandria” ha detto l’assessore alle Pari Opportunità Cinzia Lumiera “Non si tratta solo dell’individuazione dei contenuti (certamente scelti in modo differenziato per intercettare un pubblico vasto), ma anche e innanzitutto di un metodo di coinvolgimento di moltissimi Soggetti che, grazie alla Consulta comunale, hanno la possibilità di mettersi in rete e di coagulare per il “Marzo Donna” una serie di proposte che valorizzano il ruolo della donna e, al contempo, rappresentano una bella opportunità di arricchimento culturale per l’intera nostra comunità alessandrina. Si tratta di un percorso che, spaziando su temi diversi, unisce i linguaggi della fotografia, della medicina, della musica, dell’arte, della cultura, della scienza, dell’approfondimento sull’attualità… per offrire alla comunità alessandrina motivi importanti di riflessione sull’essere donna oggi, sul vivere il nostro ruolo “dentro” la società, in dialogo con gli uomini, con le Istituzioni e con tutti coloro che credono nella complementarietà, nel rispetto dei generi e nella valorizzazione delle diverse identità. Il programma di “Marzo Donna” che presentiamo per l’edizione 2020 – un programma che, a causa dell’emergenza “Coronavirus” di questi giorni e delle prescrizioni normative “in aggiornamento” in tema di svolgimento di manifestazioni ed eventi pubblici, è stato parzialmente ridimensionato – manifesta con coerenza questi valori e la declinazione dei suoi contenuti mette in evidenza non solo il senso complessivo di un progetto di compartecipazione, ma anche la ricchezza e varietà di spunti, di sollecitazioni, di percorsi, di eventi e di inviti alla riflessione che l’insieme dei Soggetti coinvolti, coordinati dalla Consulta, hanno inteso proporre”.

“Venticinque anni fa la Conferenza Mondiale sulle Donne voluta dalle Nazioni Unite a Pechino ha cambiato il mondo delle donne” ha ricordato la presidente della Consulta Pari Opportunità Nadia Biancato “In quella occasione fu ripreso il vecchio ma mai attuato principio “Women’s Rights are Human Rights”. Il Marzo Donna 2020 con le sue tante proposte, a volte in modo lieve, altre in forma più diretta afferma il diritto delle donne alla salute, il diritto a scegliere il proprio percorso di studio, lavoro e carriera senza condizionamenti, rimarca il diritto delle bambine e dei bambini al gioco senza stereotipi di genere, ma anche a vestirsi come la propria femminilità rivendica, il diritto di dire NO, di ribellarsi e riscattarsi da ogni forma di violenza. I diritti delle Donne sono diritti dell’Umanità generata dalle donne, diritti da comunicare con nuovi strumenti digitali come attraverso la musica, la fotografia e le parole o con un fiore. Le numerose iniziative benefiche rendono ancora più speciale questo intenso Marzo Donna in cui tutta la città si riscopre più unita che mai”.