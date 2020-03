ALESSANDRIA – L’emergenza sanitaria legata al coronavirus sta facendo gravi danni all’economia Italiana e locale. Turismo e commercio risultano essere i comparti più duramente colpiti da questa calamità con entrate in netto calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ecco che Confcommercio Alessandria ha stilato un elenco di 10 proposte da presentare alle istituzioni nel tentativo oltre che nella speranza di alleviare un po’ la pressione sulle spalle dei commercianti in difficoltà.

1. Dichiarazione dello stato di calamità per tutta Italia e per tutti i settori e conseguente estensione a tutto il Paese dei provvedimenti a sostegno delle zone rosse;

2. Proroga dei versamenti dei tributi locali per tutti i territori e tutte le categorie;

3. Stanziamenti per l’assegnazione di contributi straordinari per il sostegno delle imprese;

4. Agevolazioni per favorire la liquidità delle imprese e moratoria per le prossime scadenze delle rate su finanziamenti e leasing;

5. Sospensione pagamenti Irpef, Inps e Inail;

6. Sostegno al reddito per i lavoratori autonomi e i professionisti;

7. Misure per consentire ai genitori di fronteggiare la chiusura prolungata delle scuole;

8. Fondo di integrazione salariale e cassa in deroga anche per le Micro e Piccole Imprese del terziario (MPI);

9. Abolire i limiti introdotti dalla Legge Finanziaria del 30 dicembre 2019 per l’accesso e/o la permanenza nel regime fiscale (“forfetario”) e ripristinare i requisiti precedenti;

10. Promozione nazionale e internazionale del Brand Italia.

“Sappiamo che l’Italia e gli italiani nei momenti di maggiore difficoltà, sanno unirsi come forse nessun altro popolo sa fare e sanno trovare risorse inesauribili, in termini di senso di appartenenza, senso di responsabilità e per questo, già da ora vogliamo fare appello a questi sentimenti: noi tutti, infatti, anche singolarmente, possiamo fare molto per il nostro Paese e per le sue attività economiche, che sono patrimonio di tutti noi e delle nostre comunità“, spiega Vittorio Ferrari, presidente provinciale Confcommercio.

Per poi aggiungere che “i singoli comportamenti possono cambiare le sorti di interi settori. Se, infatti, è prevedibile una flessione dei flussi turistici internazionali dall’altra possiamo fare molto incrementando i flussi nazionali. Quando sarà possibile viaggiamo per il nostro meraviglioso Paese, aiutando le tante imprese del settore turistico a non subire negativamente le conseguenze di quanto sta accadendo in questi giorni, e già da ora compriamo se possibile più di prima nei nostri negozi, quelli che rendono vive e attrattive le città che abitiamo“, ha concluso.