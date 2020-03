PIEMONTE – L’Alessandrino fa i conti con l’emergenza coronavirus. In provincia cinque persone, di età compresa tra i 75 e gli 80 anni e alcune con patologie pregresse, sono morte a seguito del Covid-19. In tutto il Piemonte sono 166 le persone risultate positive al test. Di queste 35 sono ricoverate in ospedale in Terapia Intensiva. I tamponi fatti sono stati 893 di cui 623 sono risultati negativi.