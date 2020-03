TORTONA – Salgono in totale a 27 i pazienti positivi al test del coronavirus ricoverati all’ospedale di Tortona. Il nosocomio cittadino è stato individuato dalla Regione nei giorni scorsi come Covid-19 Hospital, ovvero una struttura dedicata interamente ai malati del virus che sta tenendo sotto scacco l’Italia. Di questi sei sono in Terapia Intensiva, sette nel reparto di Medicina e 14 nell’area di degenza riconvertita di Ortopedia. Questi ultimi due reparti seguiranno un percorso di cure a bassa intensità in pazienti considerati non gravi.

In Piemonte in tutto sono 221 i pazienti positivi al test del Covid-19. In ospedale sono ricoverate 162 persone. Di queste, 38 si trovano in terapia intensiva.