PIEMONTE – Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha comunicato di essere positivo al test del Coronavirus.

“Le sue condizioni di salute sono buone“ sottolineano da Palazzo Lascaris, il Presidente ha già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, a cominciare dalla Giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui è stato a contatto di recente e naturalmente la sua famiglia.

Cirio ha predisposto tutto il necessario affinché l’attività della Regione Piemonte in un momento più che mai difficile possa procedere senza ostacoli. “Continuerò a lavorare, come faccio ininterrottamente da due settimane ormai, per affrontare questa emergenza. Lo farò inevitabilmente a distanza, ma in costante collegamento e garantendo al Piemonte, ai Piemontesi e all’Italia il suo massimo supporto”.