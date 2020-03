NOVI LIGURE – La Polizia ferroviaria di Novi Ligure ha rintracciato e denunciato un 34enne residente a La Spezia sorpreso a viaggiare su un treno lungo la tratta Torino-Genova. L’uomo era evaso dagli arresti domiciliari e in più è stato sorpreso con oggetti atti a offendere. Il 34enne, con precedenti per reati di furto aggravato, ricettazione, porto di chiavi alterate e grimaldelli, ha insospettito i poliziotti per il suo nervosismo ed è quindi scattata l’accurato verifica.

Il controllo del suo bagaglio ha permesso di rinvenire un kit di arnesi idonei allo scasso tra cui una forbice di 20 cm, un cacciavite, pinzette in metallo, uno strumento multiuso con all’interno 4 lame di varie dimensioni, un seghetto, tre cacciaviti e 17 lamelle di policarbonato trasparente.

L’uomo, gravato da provvedimento emanato dall’ufficio Sorveglianza di Massa Carrara che prevedeva la misura dell’espiazione della pena detentiva nel suo domicilio a La Spezia, è stato denunciato per evasione e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.