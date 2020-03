AGGIORNAMENTO ORE 08.55 – Lunghe code si sono verificate nella notte nei supermercati notturni di Torino. A scatenare l’assalto ai rifornimenti è stato l’annuncio da parte del premier Conte delle nuove misure restrittive per contrastare il diffondersi del coronavirus che verranno estese a tutta Italia. “Sarebbe stato intelligente predisporre dei piccoli presidi delle Forze dell’Ordine o quantomeno della Protezione Civile a presidiare gli ipermercati aperti di notte, per informare sui dettagli del decreto ed evitare panico e assembramenti“, hanno commentato Augusta Montaruli e Maurizio Marrone, parlamentare e capogruppo in Regione Piemonte di Fratelli d’Italia.

AGGIORNAMENTO ORE 08.19 – Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha commentato in un video l’estensione delle limitazioni a tutta Italia volute dal Governo Conte. “Si tratta di una scelta necessaria a tutelare la salute di tutti noi“, ha detto in un video su Facebook.

PIEMONTE – Terzo giorno di ‘quarantena’ per la provincia di Alessandria. Quarantena che da oggi si estende a tutta Italia dopo la decisione del Governo Conte di estendere le restrizioni per contenere la diffusione del coronavirus al resto del Paese. In Piemonte, le persone risultatepositive al Covid-19 sono al momento 380, quelle negative al test 1.238. Gli esami in corso sono 238. Come spiega la Regione che ha diffuso i dati dei contagi 101 si trovano a Torino, 58 ad Asti, 63 ad Alessandria, 20 a Biella, 13 a Cuneo, 19 a Novara, 12 a Vercelli e 11 nel VCO. I casi positivi provenienti da fuori regione sono 16, mentre 67 casi sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I decessi sono 14.