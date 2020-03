PIEMONTE – “I negozi stanno già chiudendo. Il problema è fermare le fabbriche. Ed è su questo che deve essere fatta dalle autorità nazionali una valutazione di merito“. Lo ha detto il

presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a Radio 24 parlando del coronavirus e dell’ipotesi di fermare il paese in maniera più drastica.

Il presidente ha poi proseguito specificando che “ha ragione Fontana, bisogna chiudere tutte le attività. Il governo valuti la richiesta della Lombardia e questo valga per tutti”. Anche perché, ha aggiunto il governatore “questa è un’emergenza sanitaria va vissuta non facendo scegliere i politici, ma facendo scegliere i medici. La medicina è una scienza, allora dico: gli studi vengano valutati dal governo, dall’istituto superiore di sanità e si facciano delle riflessioni tecnico-scientifiche”. “Dai nostri dati epidemiologici – ha concluso Cirio – risulta che il Piemonte è sette, otto giorni indietro rispetto la Lombardia. Con il problema che da noi la popolazione è più anziana. L’incidenza dei ricoveri in terapia intensiva è di 15 casi su 100 rispetto agli otto o dieci della media nazionale”.