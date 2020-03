NOVI LIGURE – Ancora una raccolta fondi per l’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure. Un nuovo gesto di solidarietà per supportare la struttura e i suoi operatori in questo momento di emergenza sanitaria causata dal coronavirus. A lanciarla è stata Alessia Carrea, nipote del Direttore della struttura complessiva dell’economato logistica e provveditorato dell’ospedale San Giacomo di Novi Ligure.

“Con l’autorizzazione e la disponibilità dell’Asl di Alessandria, ho deciso di aprire questa campagna, per raccogliere fondi. Le donazioni verranno accreditate sul conto dell’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria. L’importo sarà interamente donato all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure per incrementate la terapia intensiva e acquistare tutto il materiale idoneo per fronteggiare il Covid-19. Anche una piccola donazione, può fare la differenza“, ha spiegato Alessia Carrea.

Le donazioni possono essere effettuate direttamente su GoFoundMe.com.