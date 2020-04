ALESSANDRIA – Il cuore della solidarietà batte forte in corso Acqui al quartiere Cristo di Alessandria. Merito dei commercianti locali che, in questa situazione di emergenza sanitaria causata dal coronavirus, hanno voluto fare qualcosa per i più bisognosi. “Avevamo un discreto fondo cassa risparmiato dagli eventi di Marzo Donna (evento saltato a causa delle restrizioni per il Covid-19, ndr) così abbiamo deciso di utilizzarli per comprare cibo da portare alla Caritas di Alessandria“, ci spiega Simona titolare de La Castellana di Corso Acqui.

Un’idea nata nel tempo e rivolta proprio a quelle persone più bisognose che a causa del coronavirus hanno visto le loro difficoltà e problematiche aumentare. “A noi si sono uniti anche dei clienti che hanno fatto piccole donazioni e ci hanno permesso di riempire due automobili con scatoloni pieni di cibo e poi destinati alla Caritas“, aggiunge Simona. Ed è proprio lei a essere andata al Docks Cash and Carry di Alessandria “dove abbiamo fatto la nostra spesa anche con una donazione dello stesso supermercato. È stato un gesto molto bello“. Ecco che il carrello della solidarietà è partito “e tutti noi speriamo che prosegua anche nei prossimi giorni sino a quando ce ne sarà bisogno“, aggiunge Simona che nei giorni scorsi era stata anche in contatto con l’assessore Cinzia Lumiera tra i fautori di Marzo Donna.

“L’abbiamo avvisata, in qualità anche di nostra Madrina per gli eventi di Marzo Donna, spiegando che abbiamo voluto devolvere quel fondo cassa per fare del bene e che per i prossimi mesi verranno messi a disposizione altri fondi“. Sabato Cinzia Lumiera si recherà in corso Acqui per far sentire la sua vicinanza ai commercianti: “Ci fa molto piacere perché questo traguardo lo condividiamo anche con lei“.