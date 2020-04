ALESSANDRIA – Anche il Centro Incontro Rione Cristo APS di Alessandria ha aderito con 5 mila euro alla raccolta fondi della Fondazione Solidal Onlus e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per gli ospedali della provincia.

«Mai come in questo momento drammatico, il nostro centro di aggregazione sociale e di volontariato deve fare la propria parte – ha sottolineato il Presidente Antonio Padovese – e per questo, insieme al Consiglio Direttivo del centro, a nome dei soci e su prezioso suggerimento di Giovanni Barosini, in veste di Presidente della Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili, aderisce a questa importante iniziativa di solidarietà nella speranza che molti altri contribuiscano a creare rete e sostenere il progetto. I malati non hanno territorialità e sono ricoverati dove c’è posto, nei vari nosocomi della provincia dove tutto il personale sta lavorando senza sosta, con competenza, passione per il lavoro e dimostrando il grande cuore che possiede”.

“La nostra Associazione, con questo piccolo contributo, vuole sostenere il progetto Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la convinzione che unendo le forze, ora più che mai e per il nostro territorio, possiamo farcela e vogliamo ringraziare il presidente Antonio Maconi per aver promosso questa raccolta fondi, necessaria per affrontare le difficoltà del momento e guardare al futuro”.