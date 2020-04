AGGIORNAMENTO ORE 08.02 – Circa 350 mila euro distribuiti sotto forma di buoni spesa in base a 846 richieste ritenute idonee di persone in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. Qui è possibile consultare tutti gli altri dati.

AGGIORNAMENTO ORE 07.33 – Il Gruppo Amag ha donato 5 mila euro alla Protezione Civile di Acqui Terme per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

AGGIORNAMENTO ORE 07.15- La storia di Paolo Berta, presidente dell’Associazione Idea di Alessandria e capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, che sta attraversando un momento difficile a causa del Covid-19.

PIEMONTE – Giornata dai numeri ancora una volta preoccupanti e impietosi quella che ha vissuto il Piemonte ieri sul fronte coronavirus. L’Unità di Crisi della Regione ha indicato in 93 nuovi decessi il triste bollettino del 14 aprile, con 23 morti solo in provincia di Alessandria. Ora le persone positive al Covid-19 che non ce l’hanno fatta sfiorano le 2000. Intanto Cirio ha promesso di star studiando un piano per una cauta riapertura in sicurezza per far ripartire l’economia regionale. Pensiero che vede d’accordo anche Confindustria Piemonte che spinge per una ripartenza anche prima della scadenza del 4 maggio.