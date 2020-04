ALESSANDRIA – Dopo Rita Rossa anche un altro esponente della minoranza ad Alessandria ha criticato l’amministrazione per la scelta di distribuire 25 mila mascherine nelle 29 farmacie cittadine. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Michelangelo Serra ha suggerito ai cittadini over 65 e agli over 60 con patologie (coloro che potrebbero ritirarla, nrd) di non uscire di casa.

“Vi esponete ad un rischio maggiore del beneficio di avere una mascherina chirurgica“ ha sottolineato l’esponente pentastellato “la mascherina chirurgica è usa e getta e vi servirebbe a coprire principalmente il percorso verso casa, al massimo un paio di uscite dopo esservi esposti ad una possibilità di contagio ben peggiore. La mascherina chirurgica protegge gli altri da voi. Con una mascherina non siete immortali, il rischio di contagio è comunque altissimo, chiedete pure ai medici e infermieri (contagiati e non). A mio avviso far andare 20 mila persone in 29 farmacie è una pessima idea. Non esiste alcun obbligo di indossare mascherine in Piemonte. Rischiate il contagio vostro e dei vostri cari per un prodotto che prima della crisi valeva 10 centesimi”.

“Non aggiungo nessuna critica politica” ha concluso Serra “sappiate solo che mi sono opposto a questo sistema di distribuzione almeno 10 volte in ogni occasione che ho avuto”.