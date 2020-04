AGGIORNAMENTO ORE 08.15 – Visto il prolungamento delle restrizioni a causa del coronavirus Amv, d’intesa con l’amministrazione comunale, ha deciso di sospendere sino al 2 maggio il pagamento dei parcheggi per agevolare il più possibile la cittadinanza.

AGGIORNAMENTO ORE 07.55 – Ecco il primo resoconto sulle aziende in Piemonte e nell’Alessandrino che hanno chiuso a causa del coronavirus.

PIEMONTE – Quello di ieri è stato purtroppo un nuovo giorno di lacrime per il Piemonte a causa della situazione coronavirus. Sono stati 693 i nuovi pazienti risultati positivi al test del Covid-19 in tutta la regione, con 86 solo nella provincia di Alessandria. Salito anche il numero dei morti, a oggi sopra i 2.200. Intano la Regione, dopo aver pensato a una possibile riapertura il 4 maggio, predica calma specificando come “sarà la scienza medica a stabilire quando e in che modalità la vita tornerà alla normalità“. Perché sino a quando non ci sarà un vaccino e terapie adeguate, dovremo convivere con il coronavirus.