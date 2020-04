PIEMONTE – Impennata di nuovi casi in provincia di Alessandria. L’Unità di Crisi ha infatti comunicato che oggi, giovedì 30 aprile, i nuovi pazienti positivi al test del coronavirus nell’Alessandrino sono in totale 3.478, ovvero 124 in più di ieri. In tutto il Piemonte sono 26.453 (+458 rispetto a ieri) le persone risultate positive al Covid-19 sino a oggi. Detto dell’Alessandrino, questi sono i dati a livello provinciale: 1.588 in provincia di Asti, 966 in provincia di Biella, 2.487 in provincia di Cuneo, 2.301 in provincia di Novara, 13.164 in provincia di Torino, 1.114 in provincia di Vercelli, 1.007 nel Verbano-Cusio-Ossola, 237 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 111 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 196 (-3 rispetto a ieri), mentre quelli in altri reparti sono 2.488 (- 133 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.885. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 158.762, di cui 84.362 risultati negativi.

Tra i pazienti virologicamente guariti la provincia di Alessandria conta 15 pazienti in più rispetto a ieri per un totale di 461. In tutto il Piemonte i pazienti risultati negativi al doppio tampone al termine della malattia sono 5.276, ovvero 365 in più di ieri. Su base provinciale Asti può contare 17 guariti (212 in totale), Biella 22 (277), Cuneo 43 (592), Novara 37 (438), Torino la punta record di 200 (2.679), Vercelli 12 (268), nel VCO 14 (282), mentre provenienti da altre regioni ma curati in Piemonte 5 (67). Sono invece 2.522 i pazienti negativi al primo tampone di verifica e in attesa dell’esito del secondo al termine della malattia.

Sono purtroppo 54 i decessi di persone positive al test del coronavirus nella nostra regione. Di questi 4 provengono dalla provincia di Alessandria che ora conta 568 morti. In totale il Piemonte ha subito 3.086 lutti. Su base provinciale sono così suddivisi: 173 ad Asti, 163 a Biella, 243 a Cuneo, 258 a Novara, 1.378 a Torino, 160 a Vercelli, 110 nel Verbano-Cusio-Ossola, 33 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.